Οι αγώνες της τελευταίας ημέρας του EuroBasket 2025 έφτασαν σε εντυπωσιακά νούμερα τηλεθέασης.

Το EuroBasket 2025 ανήκει ήδη πλέον στο παρελθόν. Η Γερμανία κατάφερε να κατακτήσει το χρυσό ενώ η Ελλάδα ανέβηκε ξανά στο βάθρο έχοντας πάρει την τρίτη θέση, για πρώτη φορά μετά το 2009.

Το ενδιαφέρον για τις αναμετρήσεις της τελευταίας ημέρας από την πλευρά του κοινού ήταν πολύ μεγάλο. Πιο συγκεκριμένα, τον τελικό στην Τουρκία τον παρακολούθησαν συνολικά 18,2 εκατομμύρια άνθρωποι, οι οποίοι 15,6 εκατ. από αυτούς τον είδαν μέσω τηλεόρασης και άλλοι 2,6 μέσω ψηφιακής πλατφόρμας.

Παράλληλα, στη Γερμανία το νούμερο των τηλεθεατών έφτασε τους 5.675.000 θεατές, από τους οποίους οι 3.890.000 είδαν το παιχνίδι από το RTL και οι υπόλοιποι 1.785 από το Magenda.

Στη Φινλανδία, το παιχνίδι για την τρίτη θέση κόντρα στην Ελλάδα έφτασε τους 1.694.000 τηλεθεατές, με τον πληθυσμό της χώρας να είναι στα 5.637 εκατομμύρια κατοίκους. Στην Ελλάδα, η τηλεθέαση έφτασε στο εντυπωσιακό 70%.