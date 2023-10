Ο Τζοέλ Εμπίντ δικαιολόγησε την απόφασή του να παίξει με τις ΗΠΑ στο Παρίσι, απορρίποντας το Καμερούν και τη Γαλλία.

Ο Τζοέλ Εμπίντ είχε τη δυνατότητα να παίξει με τις ΗΠΑ, το Καμερούν ή τη Γαλλία (σ.σ. εξασφάλισε διαβατήριο) στους Ολυμπιακούς Αγώνες κι εν τέλει, αποφάσισε να ενισχύσει το ήδη πανίσχυρο ρόστερ που θα παρατάξουν οι Αμερικανοί στο Παρίσι.

Ο 29χρονος σέντερ των Σίξερς και MVP της περσινής σεζόν στο ΝΒΑ δεσμεύτηκε να παίξει με την Team USA και δικαιολόγησε την επιλογή του.

«Είμαι πραγματικά περήφανος και ενθουσιασμένος για αυτή την απόφαση. Δεν ήταν εύκολο. Έχω την ευλογία να αποκαλώ σπίτι μου το Καμερούν, τη Γαλλία και τις ΗΠΑ. Αφού μίλησα με την οικογένειά μου, ήξερα ότι η επιλογή μου έπρεπε να είναι η Team USA. Θέλω να παίξω με τα αδέρφια μου στο πρωτάθλημα. Θέλω να παίξω για τους θαυμαστές μου γιατί ήταν απίστευτοι από την ημέρα που ήρθα εδώ. Πάνω από όλα, όμως, θέλω να τιμήσω τον γιο μου που γεννήθηκε στις ΗΠΑ. Θέλω το παιδί μου να μάθει ότι έπαιξα για πρώτη φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες για εκείνον» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Εξάλλου, παίκτες όπως ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο Στεφ Κάρι, ο Ντέβιν Μπούκερ και ο Κέβιν Ντουράντ δήλωσαν διαθέσιμοι για την Team USA ενόψει Ολυμπιακών Αγώνων. Η Γαλλία έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή ως διοργανώτρια χώρα ενώ το Καμερούν θα μπει στη διαδικασία να διεκδικήσει την πρόκριση μέσω Προολυμπιακού Τουρνουά.

