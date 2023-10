Ο Τζοέλ Εμπίντ το πήρε απόφαση και δεσμεύτηκε να αγωνιστεί με την Εθνική ομάδα των ΗΠΑ στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, το 2024.

Το ρόστερ της Team USA αρχίζει να μοιάζει τρομακτικό. Η πανστρατιά την ημέρα των media day των ομάδων του NBA, όπου ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο Στεφ Κάρι, ο Ντέβιν Μπούκερ (ανάμεσα σε πάρα πολλούς παίκτες) δήλωσαν διαθέσιμοι για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, το 2024.

Σύμφωνα με το ESPN και ο Τζοέλ Εμπίντ φαίνεται να δεσμεύτηκε πως θα αγωνιστεί με την αστερόεσσα στη Γαλλία! Ο Εμπίντ κατάγεται από το Καμερούν, ωστόσο το περασμένο καλοκαίρι απέκτησε δύο νέα διαβατήρια: Ένα γαλλικό και ένα αμερικανικό και αφού δεν είχε αγωνιστεί με το Καμερούν, είχε τη δυνατότητα να επιλέξει την Εθνική ομάδα, στην οποία θα αγωνιστεί.

Ο MVP ενημέρωσε τον general manager της TEAM USA, Γκραντ Χιλ για την απόφασή του, αφήνοντας στα... κρύα του λουτρού κυρίως τη Γαλλία. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Εμπίντ είχε συναντήσεις με μέλη της αμερικανικής ομάδας στο Κολοράντο, όπου κάνουν προετοιμασία οι Σίξερς.

Joel Embiid, the NBA’s reigning Most Valuable Player, has committed to play for Team USA at the Paris 2024 Olympics, sources told ESPN on Thursday.



Embiid informed Team USA executive director Grant Hill of his decision on Thursday morning, sources said, just days after the two… pic.twitter.com/W2dfW71aMs