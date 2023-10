Κέβιν Ντουράντ: «Θα παίξω στους Ολυμπιακούς Αγώνες»! (vid)

O Κέβιν Ντουράντ έγινε ο πρώτος σούπερ σταρ που επιβεβαίωσε την παρουσία του στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024 με την Team USA.

Η φετινή έκδοση που παρουσίασαν οι Αμερικανοί στο Παγκόσμιο Κύπελλο απέτυχε παταγωδώς και περιορίστηκε στην τέταρτη θέση μετά την ήττα από τον Καναδά στον μικρό τελικό. Παρ' όλα αυτά, πρόθεση των ΗΠΑ είναι να παρουσιάσουν μια ομάδα γεμάτη αστέρια το επόμενο καλοκαίρι στο Παρίσι, με μπροστάρη τον ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Ο King φέρεται να έχει ήδη μιλήσει με τους Στεφ Κάρι, Άντονι Ντέιβις, Τζέισον Τέιτουμ και Ντρέιμοντ Γκριν που είναι επίσης έτοιμοι να δεσμευτούν στην Εθνική.

Παράλληλα, οι Ντέβιν Μπούκερ, Ντέμιαν Λίλαρντ, Ντε' Άαρον Φοξ και Καϊρί Ίρβινγκ αναμένεται να τεθούν στη διάθεση της Team USA! Σήμερα (2/10) πάντως ο Κέβιν Ντουράντ έγινε ο πρώτος σούπερ σταρ του ΝΒΑ που δήλωσε ξεκάθαρα ότι θα παίξει στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Ο KD ρωτήθηκε σχετικά στη Media Day των Φοίνιξ Σανς και η απάντησή του δεν άφησε περιθώριο για παρερμηνείες. «Θα παίξω στους Ολυμπιακούς Αγώνες την επόμενη χρονιά» αρκέστηκε να δηλώσει ο Ντουράντ, ο οποίος έχει πανηγυρίσει τρία χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια με τις ΗΠΑ στο Λονδίνο, στο Ρίο ντε Τζανέιρο και στο Τόκιο.

Kevin Durant is committed to playing for Team USA in the 2024 Olympics in Paris 🇺🇸



🎥 @NBATVpic.twitter.com/tT9DSXYUG5