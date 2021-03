Το Iona του Πιτίνο βρίσκεται 2 νίκες μακριά από τη March Madness! (pic & vid)

Έχει καταφέρει να αφήσει το στίγμα του στο Iona την πρώτη σεζόν του ως προπονητής εκεί ο Ρικ Πιτίνο. Άλλωστε είναι ένας από τους προπονητές-θρύλους του NCAA.

Η ομάδα του επικράτησε 55-52 του Siena στα προημιτελικά της MAAC και πλέον θέλει άλλες 2 προκρίσεις για να κερδίσει τον τίτλο στην περιφέρεια και να κλείσει θέση για τη March Madness του NCAA. Mάλιστα πέταξε εκτός το Νο.1 της περιφέρειας, ενώ το Iona μπήκε στα νοκ-άουτ ως No.9.

O πρώην head coach του Παναθηναϊκού, που μένει να δούμε τι θα συμβεί με τον πάγκο της Εθνικής, μπορεί να γίνει ο τρίτος προπονητής στην ιστορία που οδηγεί 5 διαφορετικά κολέγια στην March Madness. Oι άλλοι 2 είναι ο Lon Kruger και οTubby Smith.

Δείτε εδώ το αφιέρωμα του gazzetta.gr για το κολέγιο που έχει αναλάβει ο Πιτίνο και φιλοδοξεί να το βάλει στo μεγάλο τουρνουά του NCAA, τη March Madness. Άλλωστε έχει μεγάλη εμπειρία από το κυρίως τουρνουά, έχοντας κατακτήσει 2 τρόπαια με Kεντάκι το 1996 και Λούιβιλ το 2013.

