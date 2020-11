NCAA: Χάος και αναβολές 48 ώρες πριν το τζάμπολ!

Με μία λέξη, χάος! Αυτό επικρατεί τούτη τη στιγμή στον κόσμο του NCAA. Μέσα σε κλίμα αβεβαιότητας αποφασίστηκε να γίνει το τζάμπολ στην ημερομηνία που είχε οριστεί (25/11). Και ενώ το προηγούμενο πρωτάθλημα δεν ολοκληρώθηκε.

Μη λησμονούμε και τις... κραυγές του Ρικ Πιτίνο για την αλλαγή των ημερομηνιών.

Μέσα σε λίγες ώρες αναβλήθηκαν, λόγω κρουσμάτων κορονοϊού, οι αναμετρήσεις του Ντιουκ και του Αριζόνα Στέιτ. Μάλιστα, το τελευταίο αρνήθηκε να αγωνιστεί στην πρεμιέρα, λόγω περιπτώσεων covid-19 στην ομάδα του Μπέιλορ, η οποία αποφάσισε να αγωνιστεί, παρά τα θετικά κρούσματα!

Εξάλλου και ο προπονητής του Τενεσί, Ρικ Μπαρνς προέκυψε θετικός σε έλεγχο που έγινε.

We’re not even at 1 p.m. ET and we’ve had Duke and Arizona cancel it’s season-openers, Baylor out of Mohegan Sun and now Tennessee’s Rick Barnes tests positive for COVID.

We need a new plan for college hoops.

— Jeff Goodman (@GoodmanHoops) November 23, 2020