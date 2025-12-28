Συγκλονίζει ο Ίαν Ρας για την περιπέτεια της υγείας του: «Πίστεψα ότι θα πεθάνω»

Οι πιο δυσοίωνες σκέψεις πέρασαν από το μυαλό του Ίαν Ρας όταν κατέρρευσε στο σπίτι του νωρίτερα μέσα στον μήνα, λόγω αναπνευστικού προβλήματος.

Ανησυχία και αγωνία είχε προκαλέσει στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο η είδηση ότι ο σπουδαίος Ίαν Ρας νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα, περίπου δύο εβδομάδες πριν.

Η επιδημία της «σούπερ-γρίπης» στο Ηνωμένο Βασίλειο «χτύπησε» και τον θρύλο της Λίβερπουλ, ο οποίος μάλιστα κατέρρευσε μέσα στο σπίτι του λόγω των ισχυρών συμπτωμάτων και ως εκ τούτου χρειάστηκε να παραμείνει στην ΜΕΘ για περίπου 48 ώρες.

Ο ίδιος, μιλώντας στην «Mirror» συγκλόνισε με την περιγραφή του από εκείνο το βράδυ που, όπως πολύ χαρακτηριστικά δήλωσε, πίστευε ότι δεν θα επιζούσε. Ο 64χρονος βετεράνος ποδοσφαιριστής είχε σηκωθεί τα ξημερώματα για να ετοιμάσει ένα φλιτζάνι τσάι, καθώς δυσκολευόταν να αναπνεύσει. Η υγεία του όμως επιδεινώθηκε μέσα σε λίγες ώρες και ο Ρας κατέρρευσε, μάλιστα δύο φορές, προτού μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

«Ήταν τρομακτικό και ειλικρινά πίστεψα ότι δεν θα τα καταφέρω. Ήμουν στο πάτωμα, λαχάνιαζα. Πίστεψα πραγματικά ότι αυτό ήταν, πάει τελείωσα. Πανικοβλήθηκα. Όταν έφτασαν οι διασώστες βρισκόμουν στο πάτωμα κάτασπρος, έμοιαζα σαν να χρειαζόμουν ανάνηψη. Ήθελα οξυγόνο για να το ξεπεράσω.

Τελικά, με έβαλαν στο ασθενοφόρο για να με μεταφέρουν στο νοσοκομείο που βρίσκεται λίγα μόλις μίλια μακριά. Έμεινα στα επείγοντα για 48 ώρες και στη συνέχεια σε γενικό θάλαμο για τρεις ημέρες, πριν μου επιτραπεί να επιστρέψω στο σπίτι», ανέφερε ο Ίαν Ρας που σε όλη αυτή την περιπέτεια είχε στο πλευρό του την 42χρονη σύντροφό του, Κάρολ Άντονι.

«Όσο περιμέναμε το επόμενο ασθενοφόρο, η Κάρολ με βοήθησε να τα βγάλω πέρα, λέγοντάς μου πώς να ηρεμήσω και να αναπνέω πιο εύκολα. Ήταν καταπληκτική, έμενε δίπλα στο κρεβάτι μου κάθε βράδυ, χωρίς καμία εξαίρεση.

Η Λίβερπουλ ήταν καταπληκτική και μου παρείχε την στήριξη και την αγάπη που έκαναν τα πάντα πολύ πιο εύκολα. Άλλωστε, είναι ένας σύλλογος-οικογένεια και αυτό είναι που μετράει σε τέτοιες στιγμές. Ξεπέρασε κάθε προσδοκία».