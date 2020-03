Παναθηναϊκός: Ο Πιτίνο αναλαμβάνει το Iona τη νέα σεζόν! (pics)

O προπονητής του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ επέστρεψε στις ΗΠΑ προκειμένου να είναι κοντά στην οικογένειά του... Τις τελευταίες ώρες τα σενάρια στην Αμερική έδιναν κι έπαιρναν όσον αφορά το μέλλον του και ο έμπειρος κόουτς επιστρέφει στο κολεγιακό μπάσκετ από τη νέα σεζόν.

«Είμαι ενθουσιασμένος! Το ταξίδι μου στο μπάσκετ άρχισε στο Μανχάταν. Πλέον αυτό το ταξίδι θα τελειώσει στο Νιου Ροσέλ. Θαυμάζω τη δουλειά που έκανε ο προκάτοχος μου, Τιμ Κλους. Θα προσπαθήσω να συνεχίσω έτσι. Μου έλειψε το κολεγιακό μπάσκετ όσο ήμουν στην Ελλάδα. Επιστρέφω σπίτι όπου άρχισαν όλα. Είναι το σπουδαιότερο συναίσθημα στον κόσμο» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Εν συνεχεία πρόσθεσε: «Στο Iona θα δουλέψω με το ίδιο πάθος και την ίδια όρεξη που έχω για το μπάσκετ εδώ και 40 χρόνια. Υπάρχει τεράστιος επαγγελματισμός σε ό,τι αφορά τον τρόπο που λειτουργεί το Κολέγιο. Η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή στο Νιου Ροσέλ είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να συνεχίσουν την εκπαίδευση από το σπίτι λόγω του κορονοϊού».

Στα 67 του χρόνια, ο Πιτίνο θα κοουτσάρει ξανά στο κολεγιακό μπάσκετ την ΗΠΑ έπειτα από τον Οκτώβριο του 2017, όταν απολύθηκε από το Λούιβιλ.

Από την πλευρά του, ο Ματ Γκλοβάσκι τόνισε: «Η ενέργεια του, η επιθυμία του, η θέληση του να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα με νοοτροπία νικητή θα ταιριάξει ιδανικά για το Iona».

Όπως είναι προφανές το μεσημεριανό ρεπορτάζ του gazzetta.gr, περί Πιτίνο που σκέφτεται μόνο τον Παναθηναϊκό, δεν δικαιώθηκε από τις εξελίξεις. Θα επανέλθουμε καλύτεροι και πιο... υποψιασμένοι.

Αυτό που μένει μετέωρο και ανεξήγητο είναι τι εννοούσε ο Ρικ Πιτίνο όταν πριν λίγες ώρες τιτίβιζε ότι «μακάρι να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την σεζόν στην Euroleague» και γιατί προσπαθούσε με επιμονή να πείσει ανθρώπους με επαφές στα media ότι θα παραμείνει στον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ και την Εθνική...

Rick Pitino on Iona: "I'm incredibly excited. I started my journey in basketball in Manhattan. I'm now able to end my journey in New Rochelle. I've admired the stellar job that Tim Cluess has done. I'm going to try and carry that on and elevate it to prominence."

— Jon Rothstein (@JonRothstein) March 14, 2020