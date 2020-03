Ο Πιτίνο «καίει» τα σενάρια: «Μακάρι να ολοκληρωθεί η Euroleague» (pics)

Ο Αμερικανός προπονητής επέστρεψε στις ΗΠΑ, για να είναι δίπλα στην οικογένειά του, μετά τα κρούσματα του κορωνοϊού στον πλανήτη.

Τη στιγμή που οι φήμες τον θέλουν κοντά σε συμφωνία με το Αϊόνα και το «CBS Sports» έγραψε ότι ο ίδιος ενημέρωσε τους παίκτες του στον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ πως θα τους αφήσει μετά τη σεζόν - αν κι εφόσον αυτή αρχίσει ξανά - ο Πιτίνο επιβεβαίωσε για την ώρα το σχετικό ρεπορτάζ του gazzetta.gr.

The Iona opening in particular has been one connected to Pitino, but have also heard from industry sources that Grand Canyon could make sense as well because it can pay Pitino a lot more than Iona.

— Matt Norlander (@MattNorlander) March 14, 2020