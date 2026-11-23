Ο Βαγγέλης Ζούγρης συνέχισε τις θετικές εμφανίσεις στο NCAA με τη φανέλα του Saint Mary's.

Έχει καθιερωθεί φέτος στο Saint Mary's ο Έλληνας σέντερ και για άλλη μια φορά ξεκίνησε βασικός. Ο Βαγγέλης Ζούγρης έδωσε πολύτιμες λύσεις στους Gaels στην άνετη νίκη με 94-78 επί του Menlo.

Ο Ζούγρης πάτησε παρκέ για 23 λεπτά και τελείωσε την αναμέτρηση με 8 πόντους, 9 ριμπάουντ, 4/5 σουτ, 0/1 τρίποντα, 0/1 βολές, 4 λάθη και έδωσε τις μάχες του στη ρακέτα.

Η ομάδα του ανέβηκε στο 6-1, ξεκινώντας εντυπωσιακά τη φετινή αγωνιστική περίοδο, έχοντας 6-0 εντός έδρας. Ο Έλληνας ψηλός μετρά 13.7 πόντους, 5.9 ριμπάουντ και 2 ασίστ ανά παιχνίδι.