Χάος στην Ουτρέχτη: Οπαδοί πέταξαν καπνογόνο δίπλα στον Μπάρκα
Η Ουτρέχτη βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση τον τελευταίο καιρό με τα συνεχή κακά αποτελέσματα, να έχουν βγάλει εκτός εαυτού τους οπαδούς της ομάδας. Η ολλανδική ομάδα στην οποία αγωνίζονται οι πρώην ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, Βασίλης Μπάρκας και Νορντίν Άμραμπατ, βρίσκεται γνώρισε τρίτη συνεχόμενη ήττα με 3-2 εντός έδρας από την Καμπούρ με την απογοήτευση να είναι μεγάλη και να φαίνεται στην αντίδραση των φίλων της Ουτρέχτης.
Συγκεκριμένα, οπαδοί πέταξαν καπνογόνο δίπλα στον Βασίλη Μπάρκα , και έφερε την προσωρινή διακοπή της αναμέτρησης από τον διαιτητή. Η αναμέτρηση συνεχίστηκε μετά την αναστάτωση, με την Καμπούρ να φεύγει με την νίκη (3-2) και την Ουτρέχτη να γνωρίζει τρίτη διαδοχική ήττα, με το νέο αρνητικό αποτέλεσμα να φέρνει έντονη δυσαρέσκεια στην κερκίδα.
Ωστόσο, μετά την νέα ήττα η Ουτρέχτη την Κυριακή (22/11) ανακοίνωσε την λύση της συνεργασίας της με τον Άντονι Κορέια με την απομάκρυνσή του να έρχεται έπειτα από τα συνεχή αρνητικά αποτελέσματα της ολλανδικής ομάδας. Η ομάδα του Βασίλη Μπάρκα και Νορντίν Άμραμπατ περνάει μια δύσκολη αγωνιστική περίοδο και σε περίπτωση που συνεχιστούν αυτές οι εμφανίσεις θα υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη εσωστρέφεια στην Ουτρέχτη.
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Het zijn zware tijden voor FC Utrecht. Magere resultaten, matige financiën en zaterdag ging het ook vanaf de tribunes mis. Er werd een rookbom op het veld gegooid tijdens de openingsfase van het thuisduel met SC Cambuur. https://t.co/PDEUKjPNZT— Voetbal International (@VI_nl) November 23, 2026
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