Οι οπαδοί της Ουτρέχτης πέταξαν καπνογόνο δίπλα στον Βασίλη Μπάρκα, ως αντίδραση για τα συνεχή αρνητικά αποτελέσματα.

Η Ουτρέχτη βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση τον τελευταίο καιρό με τα συνεχή κακά αποτελέσματα, να έχουν βγάλει εκτός εαυτού τους οπαδούς της ομάδας. Η ολλανδική ομάδα στην οποία αγωνίζονται οι πρώην ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, Βασίλης Μπάρκας και Νορντίν Άμραμπατ, βρίσκεται γνώρισε τρίτη συνεχόμενη ήττα με 3-2 εντός έδρας από την Καμπούρ με την απογοήτευση να είναι μεγάλη και να φαίνεται στην αντίδραση των φίλων της Ουτρέχτης.

Συγκεκριμένα, οπαδοί πέταξαν καπνογόνο δίπλα στον Βασίλη Μπάρκα , και έφερε την προσωρινή διακοπή της αναμέτρησης από τον διαιτητή. Η αναμέτρηση συνεχίστηκε μετά την αναστάτωση, με την Καμπούρ να φεύγει με την νίκη (3-2) και την Ουτρέχτη να γνωρίζει τρίτη διαδοχική ήττα, με το νέο αρνητικό αποτέλεσμα να φέρνει έντονη δυσαρέσκεια στην κερκίδα.

Ωστόσο, μετά την νέα ήττα η Ουτρέχτη την Κυριακή (22/11) ανακοίνωσε την λύση της συνεργασίας της με τον Άντονι Κορέια με την απομάκρυνσή του να έρχεται έπειτα από τα συνεχή αρνητικά αποτελέσματα της ολλανδικής ομάδας. Η ομάδα του Βασίλη Μπάρκα και Νορντίν Άμραμπατ περνάει μια δύσκολη αγωνιστική περίοδο και σε περίπτωση που συνεχιστούν αυτές οι εμφανίσεις θα υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη εσωστρέφεια στην Ουτρέχτη.