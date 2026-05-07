Η Respect Arena σε συνεργασία με την ADAPTED Services φέρνουν στην Ελλάδα τον καταξιωμένο NCAA coach Άλαν Μέιτζορ

Η Respect Arena και η ADAPTED Services υποδέχονται στη Θεσσαλονίκη τον καταξιωμένο NCAA coach Άλαν Μέιτζορ, σε ένα μοναδικό basketball camp ανάπτυξης, αξιολόγησης και ενημέρωσης για αθλητές και γονείς.

Η Respect Arena και η ADAPTED Services φέρνουν στη Θεσσαλονίκη τον Άλαν Μέιτζορ, μία από τις πλέον καταξιωμένες προσωπικότητες του αμερικανικού κολλεγιακού μπάσκετ, με σπουδαία διαδρομή στο κορυφαίο επίπεδο του NCAA Division I.

Με περισσότερα από 25 χρόνια παρουσίας στο κορυφαίο επίπεδο του NCAA Division I, ο coach Μέιτζορ έχει συμμετάσχει επανειλημμένα στην NCAA March Madness, φτάνοντας μέχρι το Final Four και τον μεγάλο τελικό του κολλεγιακού πρωταθλήματος. Παράλληλα, έχει συμβάλει στην εξέλιξη δύο Νο1 NBA Draft Picks και δεκάδων αθλητών που αγωνίστηκαν στο NBA.

Κατά τη διάρκεια του camp, ο Άλαν Μέιτζορ θα διδάξει βασικές αρχές του σύγχρονου μπάσκετ, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ατομική τεχνική, τη βελτίωση δεξιοτήτων και την αξιολόγηση νεαρών αθλητών σύμφωνα με τα πρότυπα του NCAA και του NBA Basketball School. Επιπλέον, θα πραγματοποιήσει ειδική ενημέρωση προς αθλητές και γονείς σχετικά με τον κόσμο του κολλεγιακού μπάσκετ στις ΗΠΑ και τις προοπτικές συμμετοχής στο NCAA.

Στο πλαίσιο του camp, ο Φυσικοθεραπευτής της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ και του Άρη, καθώς και ιδιοκτήτης του Sports Physio Boutovinos, Αλέξανδρος Παναγιώτης Μπουτοβίνος, θα πραγματοποιήσει εξειδικευμένες μετρήσεις πρόληψης τραυματισμών και ενίσχυσης αθλητικής απόδοσης μέσω ειδικών δυναμοδαπέδων τελευταίας τεχνολογίας.

Το camp θα πραγματοποιηθεί από τις 16 έως τις 19 Ιουνίου στις εγκαταστάσεις της Respect Arena στη Θεσσαλονίκη και απευθύνεται σε αγόρια και κορίτσια.

Παράλληλα, θα διεξαχθούν ειδικά sessions για γονείς, με θεματολογία που αφορά τον νεανικό αθλητισμό και πρωταθλητισμό, παρέχοντας συμβουλευτική υποστήριξη και δυνατότητα Q&A.

