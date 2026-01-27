Στα ρηχά κινήθηκε ο Βαγγέλης Ζούγρης στο ματς του Λουίβιλ κόντρα στο Ντιουκ.

Την συντριβή γνώρισαν οι Cardinals του Έλληνα σέντερ στο «Cameron Indoor Stadium» του Ντίρχαμ στη Βόρεια Καρολίνα.

Το διάσημο και πάντα ισχυρό Ντιουκ επικράτησε εύκολα του Λούιβιλ με 83-52 και τον πρώην παίκτη του Περιστερίου να αγωνίζεται 10 λεπτά.

Σε αυτό το διάστημα ο Βαγγέλης Ζούγρης δεν πήρε κάποια προσπάθεια με αποτέλεσμα να μείνει άποντος, ενώ είχε στην στατιστική του ένα ριμπάουντ, ένα κλέψιμο, μια τάπα και 2 λάθη.

Για την... ιστορία, το Λουίβιλ έχει 14-6 ρεκόρ στο NCAA και 4-4 στην Atlantic Coast Conference (ACC), ενώ αντίστοιχα το Ντιουκ 19-1 (!) ενώ είναι αήττητο (8-0) στην ίδια περιφέρεια.