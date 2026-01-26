Δείτε τι έκανε ο Βενιαμίν Αμπόσι στην ήττα του San Francisco από το Gonzaga.

Το San Francisco το πάλεψε απέναντι στο Gonzaga αλλά στο τέλος ηττήθηκε με 78-76 για το NCAA. Η ομάδα του Βενιαμίν Αμπόσι με αυτή την ήττα έπεσε στο 13-9.

Ο Έλληνας γκαρντ έμεινε στο παρκέ για 19 λεπτά ερχόμενος από τον πάγκο. Τελείωσε την αναμέτρηση με 6 πόντους, 6 ριμπάουντ, 2/4 σουτ, 1/2 τρίποντα, 1 ασίστ και 1 λάθος. Υπέπεσε σε 3 φάουλ.

Τη σεζόν που διανύουμε ο Αμπόσι μετρά 5.1 πόντους, 4.1 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ κατά μέσο όρο όντας σημαντικός στο rotation των Dons. Κορυφαίο του ματς για φέτος είναι κόντρα στο Portland, αφού σταμάτησε στους 16 πόντους και τα 9 ριμπάουντ αγγίζοντας το double double.