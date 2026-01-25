Τι έκαναν οι Έλληνες στο NCAA: Εξαιρετικός Σούλης, στα ρηχά Αβδάλας και Ζούγρης

Πολύ καλή ήταν η παρουσία του Ράιαν Σούλη, την ώρα που ο Βαγγέλης Ζούγρης κέρδιζε τον Νεοκλή Αβδάλα στον ελληνικό «εμφύλιο» του NCAA

Ο γιος του παλαίμαχου μπασκετμπολίστα ήταν «πενταδάτος» και έκανε και τη διαφορά στη νίκη του Κολούμπια απέναντι στο Ντάρτμαουθ με 79-69.

Συγκεκριμένα αγωνίστηκε 29 λεπτά και τελείωσε το παιχνίδι έχοντας 10 πόντους με 4/6 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 2/4 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 τάπες και μόλις 1 λάθος.

Η αναμέτρηση του Λούιβιλ με το Βιρτζίνια Τεκ είχε... ελληνικό χρώμα καθώς τέθηκαν αντίπαλοι οι Βαγγέλης Ζούγρης και Νεοκλής Αβδάλας. Ο πρώην σέντερ του Περιστερίου ήταν εκείνος που χαμογέλασε στο τέλος καθώς η ομάδα του επικράτησε με 85-71.

Βέβαια αμφότεροι δεν βρέθηκαν στο καλύτερο δυνατό βράδυ καθώς ο μεν Ζούγρης είχε 0/3 σουτ, 4 ριμπάουντ και 2 λάθη σε 6 λεπτά συμμετοχής, ενώ ο Αβδάλας 2 πόντους με 1/6 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 4 ασίστ, 2 ριμπάουντ 1 τάπα και ένα λάθος σε 23 λεπτά.