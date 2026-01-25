Τι έκαναν οι Έλληνες στο NCAA: Εξαιρετικός Σούλης, στα ρηχά Αβδάλας και Ζούγρης
Ο γιος του παλαίμαχου μπασκετμπολίστα ήταν «πενταδάτος» και έκανε και τη διαφορά στη νίκη του Κολούμπια απέναντι στο Ντάρτμαουθ με 79-69.
Συγκεκριμένα αγωνίστηκε 29 λεπτά και τελείωσε το παιχνίδι έχοντας 10 πόντους με 4/6 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 2/4 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 τάπες και μόλις 1 λάθος.
Η αναμέτρηση του Λούιβιλ με το Βιρτζίνια Τεκ είχε... ελληνικό χρώμα καθώς τέθηκαν αντίπαλοι οι Βαγγέλης Ζούγρης και Νεοκλής Αβδάλας. Ο πρώην σέντερ του Περιστερίου ήταν εκείνος που χαμογέλασε στο τέλος καθώς η ομάδα του επικράτησε με 85-71.
Βέβαια αμφότεροι δεν βρέθηκαν στο καλύτερο δυνατό βράδυ καθώς ο μεν Ζούγρης είχε 0/3 σουτ, 4 ριμπάουντ και 2 λάθη σε 6 λεπτά συμμετοχής, ενώ ο Αβδάλας 2 πόντους με 1/6 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 4 ασίστ, 2 ριμπάουντ 1 τάπα και ένα λάθος σε 23 λεπτά.
@ryan_soulis 😤‼️#RoarLionRoar🦁 // #OnlyHere🗽 pic.twitter.com/bv5bGpMO9D— Columbia Men’s Basketball (@CULionsMBB) January 25, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.