Παναιτωλικός - Άρης: Πού θα δείτε τις σημερινές αναμετρήσεις της Super League
Η αυλαία της 19ης αγωνιστικής της Super League ανοίγει σήμερα (31/1) με τρεις αναμετρήσεις να βρίσκονται στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας.
Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Πού θα δείτε Παναιτωλικός - Άρης, Λίβερπουλ, Μπαρτσελόνα και τις υπόλοιπες μάχες
Στις 17:00, ο Παναιτωλικός υποδέχεται τον Άρη στο Αγρίνιο, με το ματς να μεταδίδεται ζωντανά από το Cosmote Sport 2. Ακολουθεί στις 18:00 το Ατρόμητος - ΟΦΗ, το οποίο θα παρακολουθήσετε από το Nova Sports 2.
Τέλος, στις 20:00, ο Βόλος φιλοξενεί την ΑΕΛ Novibet, με την αναμέτρηση να παίζει live στο Cosmote Sport 1.
Oι μεταδόσεις της ημέρας
- Παναιτωλικός - Άρης (17:00, Cosmote Sport 2)
- Ατρόμητος - ΟΦΗ (18:00, Nova Sports 2)
- Βόλος - ΑΕΛ Novibet (20:00, Cosmote Sport 1)
