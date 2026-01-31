Δείτε τις ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των παιχνιδιών του Σαββάτου για τη 19η αγωνιστική της Super League.

Η αυλαία της 19ης αγωνιστικής της Super League ανοίγει σήμερα (31/1) με τρεις αναμετρήσεις να βρίσκονται στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας.

Στις 17:00, ο Παναιτωλικός υποδέχεται τον Άρη στο Αγρίνιο, με το ματς να μεταδίδεται ζωντανά από το Cosmote Sport 2. Ακολουθεί στις 18:00 το Ατρόμητος - ΟΦΗ, το οποίο θα παρακολουθήσετε από το Nova Sports 2.

Τέλος, στις 20:00, ο Βόλος φιλοξενεί την ΑΕΛ Novibet, με την αναμέτρηση να παίζει live στο Cosmote Sport 1.

Oι μεταδόσεις της ημέρας