Θλίψη στον χώρο του μπάσκετ και το NCAA σκόρπισε η είδηση του 20χρονου Αντρέ Μπελ, παίκτη του Fisk, o οποίος δολοφονήθηκε από πυροβολισμό στο κεφάλι.

Ο Αντρέ Μπελ, παίκτης μπάσκετ στο Πανεπιστήμιο Fisk, στο ΝCAA, έπεσε νεκρός από σφαίρες σε έναν αυτοκινητόδρομο στο Νάσβιλ (Ηνωμένες Πολιτείες), σκορπώντας στη θλίψη την κοινωνία του μπάσκετ και όχι μόνο

Το Αστυνομικό Τμήμα της μητροπολιτικής περιοχής του Νάσβιλ διερευνά τον θάνατο του 20χρονου παίκτη του NCAA, ο οποίος μπήκε στο αυτοκίνητο του με δύο φίλους μετά την επίσκεψη του σε ένα γυμναστήριο.

Το αυτοκίνητο του Mπελ φαίνεται ότι πυροβολήθηκε από άλλο όχημα. «Η Sentra επιβράδυνε και έστριψε πίσω στην κυκλοφορία πριν συγκρουστεί με ένα κόκκινο φορτηγό... Το σκοτεινό σεντάν συνέχισε την πορεία του», αναφέρει η MNPD.

Οι αρχές λένε ότι ο Μπελ υπέστη τραύμα από πυροβόλο όπλο στο κεφάλι και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Ιατρικό Κέντρο Πανεπιστημίου Βαντερμπίλτ, αλλά δεν τα κατάφερε να επιβιώσει. Το κίνητρο για την επίθεση παραμένει άγνωστο και αναζητείται ο δράστης όπως αναφέρουν Μέσα των ΗΠΑ.

«Νιώθουμε έναν βαθύ πόνο στις καρδιές μας»

«Ο Αντρέ Μπελ ήταν μια βασική φιγούρα στην ομάδα μπάσκετ ανδρών του Πανεπιστημίου Fisk, αλλά θα τον θυμόμαστε περισσότερο για το μεταδοτικό του χαμόγελο, την προσωπικότητα του και την μοναδική του ικανότητα να γεμίζει πάντα οποιοδήποτε χώρο με ζεστασιά. Τώρα βιώνουμε ένα μεγάλο κενό στο πρόγραμμα μας, αλλά, το πιο σημαντικό, νιώθουμε έναν βαθύ πόνο στις καρδιές μας. Θα μας λείψει πολύ. Οι αδιάκοπες σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με την οικογένειά του, τα μικρά παιδιά της οικογένειάς του και το Nashville που τον θαύμαζε», δήλωσε ο Jeremiah Crutcher, προπονητής των 'Bulldogs'.