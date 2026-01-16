Δείτε τα νούμερα του Σπάρταλη και του Χιτικούδη στις μάχες τους στο NCAA.

Σπάρταλης και Χιτικούδης πάτησαν παρκέ στο NCAA τα ξημερώματα της Παρασκευής, αλλά κανείς από τους δύο παίκτες δεν κατάφερε να πανηγυρίσει νίκη με την ομάδα του.

Σπάρταλης - Monmouth

Ο Σπάρταλης ξεκίνησε σε άλλο ένα ματς βασικός όμως το Monmouth ηττήθηκε με 73-51 από το Drexel. Ο Έλληνας φόργουορντ έμεινε στο παρκέ για 15 λεπτά και μέτρησε 6 πόντους, 3/7 σουτ, 2 ριμπάουντ, 1 μπλοκ και 3 φάουλ. Φέτος μετρά 10.8 πόντους, 4.4 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ ανά ματς.

Χιτικούδης - Robert Morris

Ο Χιτικούδης έμεινε στο παρκέ για 22 λεπτά στην ήττα του Robert Morris στην παράταση από το ΙU Indianapolis με 96-93. Eίχε 3 πόντους με 1/4 σουτ και 1/2 βολές, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 λάθη, 1μπλοκ και 3 φάουλ. Τη φετινή σεζόν έχει κατά μέσο όρο 11.5 πόντους, 6.8 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ. Στο ματς κόντρα στο Indianapolis έκανε μια απίθανη τάπα. Μια από τις κορυφαίες φάσεις της αναμέτρησης.