Η δήλωση του αδερφού ενός εκ των αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ.

Ο ΠΑΟΚ πενθεί για επτά αετόπουλα, αλλά ο πόνος είναι τεράστιος στις οικογένειες των αδικοχαμένων οπαδών. Αυτοί βιώνουν τη μεγαλύτερη θλίψη.

Ο αδερφός ενός εκ των οπαδών του ΠΑΟΚ που έφυγαν από τη ζωή, μίλησε στην εκπομπή Live News του Mega. Επιβεβαίωσε σε συνομιλία που είχε με την πρεσβεία στη Ρουμανία, ότι ο ένας νεκρός είναι ο αδερφός του και ανέφερε ότι δύο φίλοι του Δικεφάλου είναι στην εντατική κι ένας νεότερος είναι καλά στην υγεία του. Αναλυτικά όσα είπε:

«Είναι τρεις τραυματίες. Οι δύο είναι στην εντατική. Ο ένας είναι ζωντανός. Δεν έχει πάθει σχεδόν τίποτα. Και οι επτά είναι ψηλά... Μίλησα με την πρεσβεία και μου επιβεβαίωσε ότι ο αδερφός μου είναι νεκρός.

Με κάλεσε το παλικάρι ότι κάτι έγινε και με πήραν τηλέφωνο. Ψάχνω να βρω και πήρα τηλέφωνο την πρεσβεία και έμαθα ότι ήταν όντως αυτός ανάμεσα στους επτά νεκρούς».