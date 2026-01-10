Όλα όσα έκαναν οι Λευτέρης Λιοτόπουλος και Βαγγέλης Ζούγρης στα παιχνίδια τους στο NCAA το Σάββατο (10/1).

Ο Λευτέρης Λιοτόπουλος ήταν ο κορυφαίος του Σεντ Τζονς στη νίκη απέναντι στο Κρέιτον με 90-73.

Στα 29 λεπτά που πάτησε παρκέ, ο Λευτέρης Λιοτόπουλος μέτρησε 17 πόντους με 6/10 εντός παιδιάς (1/2 δίποντα, 5/8 τρίποντα), ενώ μάζεψε 4 ριμπάουντ, μοίρασε 2 ασίστ και έκανε 1 κλέψιμο, συμβάλοντας καθοριστικά στη νίκη της ομάδας του Ρικ Πιτίνο.

Ο Λευτέρης Λιοτόπουλος δεν ήταν ο μοναδικός Έλληνας που ρίχτηκε στη δράση του NCAA το βράδυ του Σαββάτου (10/1), καθώς και ο Βαγγέλης Ζούγρης είχε αγωνιστικές υποχρεώσεις με το Λούιβιλ.

Ο Βαγγέλης Ζούγρης έμεινε στα χαμηλά, καθώς αγωνίστηκε μόλις 3 λεπτά στη νίκη του Λούιβιλ απέναντι στο Μπόστον Κόλετζ, με τον διεθνή Έλληνα σέντερ να σημειώνει 3 πόντους (1/1 δίποντα, 1/1 βολή) και να μαζεύει 1 ριμπάουντ.