Για άλλη μια φορά οι Έλληνες παίκτες έδωσαν τις μάχες τους στα παρκέ του NCAA.

Η Ελλάδα έχει αρκετούς παίκτες στα παρκέ του NCAA που προσπαθούν να αφήσουν το αποτύπωμα τους στο κολεγιακό πρωτάθλημα. Πάμε να δούμε τι έκαναν οι Σπάρταλης και Αμπόσι που αγωνίστηκαν.

Σπάρταλης - Monmouth

O Σπάρταλης έπαιξε 20 λεπτά στη νίκη με 81-70 του Monmouth επί του William & Mary. Eίχε 3 πόντους με 1/4 εντός παιδιάς και 0/1 τρίποντα, αλλά και 1/\2 βολές. Κατέβασε 5 ριμπάουντ, έκανε ένα κλέψιμο και 1 λάθος. Βασικός σε άλλο ένα ματς την αγωνιστική περιόδο που διανύουμε. Φέτος έχει 11.5 πόντους, 4.6 ριμπάουντ και 0.9 ασίστ ανά παιχνίδι.

Αμπόσι - San Francisco

Ο Αμπόσι αγωνίστηκε στην ήττα στην παράταση του San Francisco από το Loyola Marymount με 84-82. Έμεινε στο παρκέ 40 λεπτά και είχε 8 πόντους με 2/8 σουτ, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 τάπα και 3 λάθη. Πρώτη φορά φέτος που ξεκίνησε στη βασική πεντάδα ο Αμπόσι. Την σεζόν που διανύουμε μετρά 5.2 πόντους, 4.1 ασίστ και 1.3 ριμπάουντ ανά ματς.

     

