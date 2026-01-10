NCAA: Τι έκαναν οι Έλληνες
Η Ελλάδα έχει αρκετούς παίκτες στα παρκέ του NCAA που προσπαθούν να αφήσουν το αποτύπωμα τους στο κολεγιακό πρωτάθλημα. Πάμε να δούμε τι έκαναν οι Σπάρταλης και Αμπόσι που αγωνίστηκαν.
Σπάρταλης - Monmouth
First five up.#FlyHawks pic.twitter.com/jPrxWDJGwC— Monmouth Basketball (@MonmouthBBall) January 8, 2026
O Σπάρταλης έπαιξε 20 λεπτά στη νίκη με 81-70 του Monmouth επί του William & Mary. Eίχε 3 πόντους με 1/4 εντός παιδιάς και 0/1 τρίποντα, αλλά και 1/\2 βολές. Κατέβασε 5 ριμπάουντ, έκανε ένα κλέψιμο και 1 λάθος. Βασικός σε άλλο ένα ματς την αγωνιστική περιόδο που διανύουμε. Φέτος έχει 11.5 πόντους, 4.6 ριμπάουντ και 0.9 ασίστ ανά παιχνίδι.
Αμπόσι - San Francisco
Deuce ✌️#USFDons | #WCChoops pic.twitter.com/QPB1eLW7J0— San Francisco Men's Basketball (@USFDonsMBB) January 9, 2026
Ο Αμπόσι αγωνίστηκε στην ήττα στην παράταση του San Francisco από το Loyola Marymount με 84-82. Έμεινε στο παρκέ 40 λεπτά και είχε 8 πόντους με 2/8 σουτ, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 τάπα και 3 λάθη. Πρώτη φορά φέτος που ξεκίνησε στη βασική πεντάδα ο Αμπόσι. Την σεζόν που διανύουμε μετρά 5.2 πόντους, 4.1 ασίστ και 1.3 ριμπάουντ ανά ματς.
