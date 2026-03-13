Κοϊτά: «Κάναμε τη δουλειά μας και πρέπει να κάνουμε το ίδιο και στη ρεβάνς»

Οι δηλώσεις του Αμπουμπακαρί Κοϊτά στην κάμερα της Cosmote TV μετά τη νίκη της ΑΕΚ στην έδρα της Τσέλιε.

Η ΑΕΚ συνέτριψε την Τσέλιε με 4-0 και είναι «αγκαλιά» με την πρόκριση στα προημιτελικά του Conference League. Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά ήταν ένας από τους τέσσερις σκόρερ του Δικεφάλου και μετά το ματς μίλησε στην Cosmote TV για το σπουδαίο διπλό.

Ο διεθνής Μαυριτανός εξτρέμ τόνισε πως η ομάδα του είναι διαφορετική σε σχέση με το πρώτο ματς στη Τσέλιε και πως η Ένωση πρέπει να κάνει τη δουλειά της και στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Οι δηλώσεις του Αμπουμπακαρί Κοϊτά

«Είναι αλήθεια ότι είμαστε σε μια εντελώς διαφορετική φάση της διοργάνωσης. Τα ματς είναι δυο. Καλό σκορ το 0-4. Θα πάμε στον επαναληπτικό να κάνουμε κάτι αντίστοιχο για να πάρουμε την πρόκριση.

Το πρώτο παιχνίδι εδώ στο Τσέλιε ήμασταν μία διαφορετική ομάδα. Ίσως εμείς οι παίκτες δεν κάναμε τη δουλειά μας. Τώρα κάναμε τη δουλειά μας. Πρέπει να κάνουμε το ίδιο και στη ρεβάνς.

Είναι πάντα θετικό να βοηθάς την ομάδα, είτε σκοράρεις, είτε δίνεις ασίστς. Προσωπικά χαίρομαι όταν η ομάδα κερδίζει».