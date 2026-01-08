Ο Νεοκλής Αβδάλας ήταν ο κορυφαίος του Βιρτζίνια Τεκ, αλλά ένα δικό του λάθος στο φινάλε επέτρεψε στο Στάνφορντ να πανηγυρίσει τη νίκη με 69-68.

Ο Έλληνας γκαρντ/φόργουορντ πραγματοποίησε μια πολύ γεμάτη εμφάνιση, αλλά δεν κατάφερε να γίνει ήρωας στο φινάλε. Το κοντέρ έγραψε 21 πόντους για τον Αβδάλα, με 6/10 δίποντα, 1/5 τρίποντα και 6/8 βολές.

Μαζί με το σκοράρισμα, μέτρησε 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 3 λάθη σε 35 λεπτά. Ένα εξ αυτών των λαθών αποδείχθηκε μοιραίο.

Ο Αβδάλας πέτυχε 1/2 βολές στα 16'' για να διαμορφώσει το 68-66 για το Βιρτζίνια Τεκ. Ο Εμπούκα Οκόρι απάντησε με τρίποντο, φτάνοντας τους 31 πόντους, αλλά οι «Χόκις» είχαν ακόμα 3''.

Ωστόσο μία λάθος πάσα του Αβδάλα δεν τους επέτρεψε να ψάξουν το σουτ της νίκης, πέφτοντας σε ρεκόρ 12-4.

