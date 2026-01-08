Αβδάλας: Γεμάτη στατιστική με 21 πόντους, αλλά και κρίσιμο λάθος στο φινάλε
Ο Νεοκλής Αβδάλας είχε εξαιρετική στατιστική, αλλά δεν κατάφερε να δώσει τη νίκη στο κολέγιό του, με το Βιρτζίνια Τεκ να γνωρίζει την ήττα από το Στάνφορντ με 68-69.
Ο Έλληνας γκαρντ/φόργουορντ πραγματοποίησε μια πολύ γεμάτη εμφάνιση, αλλά δεν κατάφερε να γίνει ήρωας στο φινάλε. Το κοντέρ έγραψε 21 πόντους για τον Αβδάλα, με 6/10 δίποντα, 1/5 τρίποντα και 6/8 βολές.
Μαζί με το σκοράρισμα, μέτρησε 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 3 λάθη σε 35 λεπτά. Ένα εξ αυτών των λαθών αποδείχθηκε μοιραίο.
Ο Αβδάλας πέτυχε 1/2 βολές στα 16'' για να διαμορφώσει το 68-66 για το Βιρτζίνια Τεκ. Ο Εμπούκα Οκόρι απάντησε με τρίποντο, φτάνοντας τους 31 πόντους, αλλά οι «Χόκις» είχαν ακόμα 3''.
Ωστόσο μία λάθος πάσα του Αβδάλα δεν τους επέτρεψε να ψάξουν το σουτ της νίκης, πέφτοντας σε ρεκόρ 12-4.
Ο απολογισμός του Αβδάλα
- Πόντοι - 21
- Λεπτά - 35
- Δίποντα - 6/10
- Τρίποντα - 1/5
- Βολές - 6/8
- Ριμπάουντ - 2
- Ασίστ - 3
- Λάθη - 3
