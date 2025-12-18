Δείτε τι έκαναν οι Έλληνας παίκτες στα ματς του NCAA.

Οι Έλληνες παίκτες συνεχίζουν να δίνουν τη μάχη τους στα παρκέ του NCAA και τα ξημερώματα της Πέμπτης αρκετοί από αυτές αγωνίστηκαν με τις ομάδες τους. Πάμε να δούμε αναλυτικά τι έκαναν.

Σπάρταλης - Monmouth

Ο Σπάρταλης αγωνίστηκε για 33 λετπά στην ήττα με 85-75 του Monmouth από το Quinnipiac. Ο Έλληνας φόργουορντ ξεκίνησε βασικός και το κοντέρ έγραψε 13 πόντους, 6 ασίστ και 4 ριμπάουντ. Είχε 1 μπλοκ αλλά και 1 λάθος με 3/12 σουτ. Φέτος στη σεζόν έχει 12.7 πόντους και 5 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Αμπόσι - San Francisco

To San Francisco επικράτησε με 85-71 του Loyola Chicago και ο Αμπόσι ήταν εκ των διακριθέντων. Μέτρησε 8 πόντους στα 23 λεπτά που έπαιξε με 2/4 σουτ, 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 3 μπλοκ. Τη σεζόν που διανύουμε έχει 4.2 πόντους, 3 ριμπάουντ και 0.9 ασίστ κατά μέσο όρο.

Χιτικούδης - Robert Morris

Ο Χιτικούδης ήταν εντυπωσιακός στη νίκη επί του Youngstown State με 80-77 στην παράταση. Τελείωσε την αναμέτρηση με 10 πόντους και 12 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Έκανε double double στα 35 λεπτά που πάτησε παρκέ. Φέτος έχει 12 πόντους, 6.8 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ κατά μέσο όρο.

Ρούμογλου - Richmond

Καλό ματς και για τον Ρούμογλου που πάτησε παρκέ στην ήττα του Richmond κόντρα στο Elon. Τελειωσε την αναμέτρηση (73-70) με 12 πόντους (5/8 σουτ), 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ στα 25 λεπτά που έμεινε στο παρκέ. Έχει 3.3 πόντους και 4.2 ριμπάουντ ανά ματς.