Ο Παναγιώτης Παγώνης ήταν κομβικός στη νίκη των New Orleans Privateers επί των Incarnate Word Cardinals με 84-83.

Ο 21χρονος φόργουορντ έλαμψε στην αναμέτρηση της «Lakefront Arena» στη Νέα Ορλεάνη, εκεί που συνέβαλε τα μέγιστα προκειμένου να φτάσει η ομάδα του στην τελική επικράτηση.

Συγκεκριμένα ήρθε από τον πάγκο, αγωνίστηκε 21 λεπτά και τελείωσε το παιχνίδι έχοντας 14 πόντους με 3/4 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 2/3 βολές, 2 ασίστ, 1 ριμπάουντ, 1 τάπα, 1 κλέψιμο και κανένα λάθος!

Αν μη τι άλλο ήταν από τους παίκτες που έκαναν την διαφορά για λογαριασμό των New Orleans Privateers οι οποίοι έφτασαν στο 3-7 ρεκόρ.

Φέτος ο Παναγιώτης Παγώνης έχει αγωνιστεί σε 9 ματς της Division I στο NCAA και έχει κατά μέσο όρο 6.1 πόντους, 3 ριμπάουντ, 1.8 ασίστ, σουτάροντας με 35% εντός παιδιάς.