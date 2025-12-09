Παγώνης: Εξαιρετικός και κομβικός στη νίκη της Νέας Ορλεάνης
Ο 21χρονος φόργουορντ έλαμψε στην αναμέτρηση της «Lakefront Arena» στη Νέα Ορλεάνη, εκεί που συνέβαλε τα μέγιστα προκειμένου να φτάσει η ομάδα του στην τελική επικράτηση.
Συγκεκριμένα ήρθε από τον πάγκο, αγωνίστηκε 21 λεπτά και τελείωσε το παιχνίδι έχοντας 14 πόντους με 3/4 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 2/3 βολές, 2 ασίστ, 1 ριμπάουντ, 1 τάπα, 1 κλέψιμο και κανένα λάθος!
Αν μη τι άλλο ήταν από τους παίκτες που έκαναν την διαφορά για λογαριασμό των New Orleans Privateers οι οποίοι έφτασαν στο 3-7 ρεκόρ.
Φέτος ο Παναγιώτης Παγώνης έχει αγωνιστεί σε 9 ματς της Division I στο NCAA και έχει κατά μέσο όρο 6.1 πόντους, 3 ριμπάουντ, 1.8 ασίστ, σουτάροντας με 35% εντός παιδιάς.
