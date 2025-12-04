NCAA: Ροζακέας και Παπαδάτος συνέχισαν με κυριαρχικές εμφανίσεις
Η δράση συνεχίζεται στο κολεγιακό πρωτάθλημα της Αμερικής, με τους Ροζακέα και Παπαδάτο να συνεχίζουν να δεσπόζουν και να τραβούν τα βλέμματα στο Κολεγιακό πρωτάθλημα (NCAA )των Ηνωμένων Πολιτειών.
Ροαζακέας - Mount St. Mary's Mountaineers
Ο Τάσος Ροζακέας, πραγματοποίησε μια γεμάτη εμφάνιση στην ήττα της ομάδας του από τους Pioneers με 87-80. Ο διεθνής γκαρντ, είχε πολύ καλή απόδοση στα λεπτά παρουσίας του στο παρκέ και γέμισε τη στατιστική του.
Συγκεκριμένα, ο 19χρονος γκαρντ, σημείωσε 15 πόντους με (5/9 εντός πεδιάς, 4/7 τρίποντα, 1/1 βολές), ενώ είχε και 2 ριμπάουντ σε 24 λεπτά συμμετοχής.
6:39 2nd | Mount 64, SHU 68.— Mount Men’s Basketball (@MountHoops) December 4, 2025
Another three for Rozakeas!!!!#GoMount pic.twitter.com/aPUOVtrxG6
Παπαδάτος - Saint Francis Red Flash
Στον αντίποδα, ο Πάρις Παπαδάτος έκανε… παπάδες στην άνετη επικράτηση του Σέιντ Φράνσις επί των LIons, με 100-41.
Ο Παπαδάτος, είχε 19 πόντους (7/14 εντός πεδιάς, 3/7 τρίποντα, 2/2 βολές) και 4 ριμπάουντ σε 16 λεπτά συμμετοχής.
— Saint Francis Men’s Basketball (@RedFlashMBB) December 4, 2025
