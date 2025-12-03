Aβδάλας: Εξαιρετικός Νεοκλής στη νίκη του Virginia Tech στην παράταση

Νίκος Καρφής
Αβδάλας

bet365

Ο Νεοκλής Αβδάλας ήταν εκ των πρωταγωνιστών στη νίκη του Virginia Tech στην παράταση με 86-83 κόντρα στο South Carolina.

Συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του στο NCAA ο Νεοκλής Αβδάλας. Ο «Νίο» έβαλε το λιθαράκι του σε άλλη μια νίκη του Virginia Tech. Οι Hokies επικράτησαν στην παράταση του South Carolina με 86-83 και έτσι ανέβηκαν στο 7-2 στη βαθμολογία όντας μια από τις κορυφαίες ομάδες του κολεγιακού.

Ο Έλληνας σταρ έκανε τα πάντα στο παρκέ, συνεισφέροντας σε πολλούς τομείς του παιχνιδιού. Είχε 13 πόντους με 5/11 σουτ, 8 ριμπάουντ και 8 ασίστ , ενώ χρεώθηκε με 5 φάουλ. Φυσικά ξεκίνησε βασικός και έμεινε στο ματς για 35 λεπτά.

Από τους κορυφαίους παίκτες της ομάδας του φέτος ο Αβδάλας. Μετρά 13.8 πόντους, 4.6 ασίστ και 3.3 ριμπάουντ, κουμαντάροντας το παιχνίδι του Virginia Tech με μαεστρία στις περισσότερες περιπτώσεις.

Μάλιστα το ματς παρακολούθησαν από κοντά 17 scouts του ΝΒΑ, από 13 ομάδες της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη. O Aβδάλας κερδίζει όλο και περισσότερους πόντους για το επόμενο draft του ΝΒΑ και η... μετοχή του ανεβαίνει συνεχώς στα μπλοκάκια των εκπροσώπων των ομάδων της λίγκας.

 
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    NCAA Τελευταία Νέα