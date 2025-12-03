Ο Νεοκλής Αβδάλας ήταν εκ των πρωταγωνιστών στη νίκη του Virginia Tech στην παράταση με 86-83 κόντρα στο South Carolina.

Συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του στο NCAA ο Νεοκλής Αβδάλας. Ο «Νίο» έβαλε το λιθαράκι του σε άλλη μια νίκη του Virginia Tech. Οι Hokies επικράτησαν στην παράταση του South Carolina με 86-83 και έτσι ανέβηκαν στο 7-2 στη βαθμολογία όντας μια από τις κορυφαίες ομάδες του κολεγιακού.

Ο Έλληνας σταρ έκανε τα πάντα στο παρκέ, συνεισφέροντας σε πολλούς τομείς του παιχνιδιού. Είχε 13 πόντους με 5/11 σουτ, 8 ριμπάουντ και 8 ασίστ , ενώ χρεώθηκε με 5 φάουλ. Φυσικά ξεκίνησε βασικός και έμεινε στο ματς για 35 λεπτά.

Από τους κορυφαίους παίκτες της ομάδας του φέτος ο Αβδάλας. Μετρά 13.8 πόντους, 4.6 ασίστ και 3.3 ριμπάουντ, κουμαντάροντας το παιχνίδι του Virginia Tech με μαεστρία στις περισσότερες περιπτώσεις.

Μάλιστα το ματς παρακολούθησαν από κοντά 17 scouts του ΝΒΑ, από 13 ομάδες της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη. O Aβδάλας κερδίζει όλο και περισσότερους πόντους για το επόμενο draft του ΝΒΑ και η... μετοχή του ανεβαίνει συνεχώς στα μπλοκάκια των εκπροσώπων των ομάδων της λίγκας.

just another night at the office 😏 @igb_Amani pic.twitter.com/eJj6rXl81F — Virginia Tech Men's Basketball (@HokiesMBB) December 3, 2025