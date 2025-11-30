NCAA: Κορυφαίος Σπάρταλης με το πρώτο double-double της σεζόν
Οι Χοκς του Πανεπιστημίου Μονμάουθ δεν κατάφεραν να αποφύγουν την ήττα, γνωρίζοντας την ήττα με 83-79 από τους Λε Μόιν Ντόλφινς, παρά την εξαιρετική εμφάνιση του Στέφανου Σπάρταλη, ο οποίος πέτυχε το πρώτο του double-double στο αμερικανικό κολεγιακό πρωτάθλημα.
Ο 19χρονος Έλληνας φόργουορντ, πρώην παίκτης του Ολυμπιακού και του Παπάγου, αγωνίστηκε περίπου 24 λεπτά στο Kirby Sports Center στο Ίστον της Πενσιλβάνια και σημείωσε 11 πόντους (4/9 δίποντα, 3/4 βολές) και 10 ριμπάουντ, προσθέτοντας στη στατιστική του 2 κλεψίματα και 2 λάθη. Παρά τη σπουδαία του απόδοση, οι Χοκς έπεσαν στο 3-4, ενώ οι Λε Μόιν Ντόλφινς ανέβηκαν στο 4-4.
Ο Σπάρταλης ξεκινά βασικός σε όλα τα επτά παιχνίδια της σεζόν στο NCAA, με μέσους όρους 13,6 πόντους, 5,9 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 0,6 κλεψίματα και 0,6 κοψίματα ανά αγώνα, σε σχεδόν 24 λεπτά συμμετοχής. Οι συνεχόμενες καλές εμφανίσεις του επιβραβεύτηκαν πρόσφατα, καθώς αναδείχθηκε ο κορυφαίος rookie της εβδομάδας στο NCAA.
Παράλληλα, ο Ράιαν Σούλης σημείωσε κι εκείνος double-double, με 10 πόντους και 10 ριμπάουντ σε 23 λεπτά, συμβάλλοντας στη νίκη του Κολούμπια απέναντι στο Σάρα Λόρενς. Στο NCAA μετρά κατά μέσο όρο 5,1 πόντους, 3,7 ριμπάουντ και 1,1 ασίστ ανά αγώνα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.