Συνεχίζει εντυπωσιακά ο Στέφανος Σπάρταλης στο NCAA, αλλά οι Χοκς του Πανεπιστημίου Μονμάουθ ηττήθηκαν 83-79 από τους Λε Μόιν Ντόλφινς.

Οι Χοκς του Πανεπιστημίου Μονμάουθ δεν κατάφεραν να αποφύγουν την ήττα, γνωρίζοντας την ήττα με 83-79 από τους Λε Μόιν Ντόλφινς, παρά την εξαιρετική εμφάνιση του Στέφανου Σπάρταλη, ο οποίος πέτυχε το πρώτο του double-double στο αμερικανικό κολεγιακό πρωτάθλημα.

Ο 19χρονος Έλληνας φόργουορντ, πρώην παίκτης του Ολυμπιακού και του Παπάγου, αγωνίστηκε περίπου 24 λεπτά στο Kirby Sports Center στο Ίστον της Πενσιλβάνια και σημείωσε 11 πόντους (4/9 δίποντα, 3/4 βολές) και 10 ριμπάουντ, προσθέτοντας στη στατιστική του 2 κλεψίματα και 2 λάθη. Παρά τη σπουδαία του απόδοση, οι Χοκς έπεσαν στο 3-4, ενώ οι Λε Μόιν Ντόλφινς ανέβηκαν στο 4-4.

Ο Σπάρταλης ξεκινά βασικός σε όλα τα επτά παιχνίδια της σεζόν στο NCAA, με μέσους όρους 13,6 πόντους, 5,9 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 0,6 κλεψίματα και 0,6 κοψίματα ανά αγώνα, σε σχεδόν 24 λεπτά συμμετοχής. Οι συνεχόμενες καλές εμφανίσεις του επιβραβεύτηκαν πρόσφατα, καθώς αναδείχθηκε ο κορυφαίος rookie της εβδομάδας στο NCAA.