Ο Νεοκλής Αβδάλας ξεχώρισε ξανά, οδηγώντας το Βιρτζίνια Τεκ στην έκτη συνεχόμενη νίκη της σεζόν. Αυτά έκαναν οι υπόλοιποι Έλληνες του NCAA.

Η ελληνική παρουσία στα κολεγιακά πρωταθλήματα παραμένει δυνατή με τον Νεοκλή Αβδάλα και το Βιρτζίνια Τεκ να μένουν στο προσκήνιο συνεχίζοντας με ασταμάτητο ρυθμό την εντυπωσιακή εκκίνηση της σεζόν τους.

Το κολέγιο του Έλληνα γκαρντ επικράτησε οριακά του Κολοράντο Στέιτ με 66-64, φτάνοντας σε ρεκόρ 6-0, παρά τον μικρό τραυματισμό του 19χρονου γκαρντ στην αρχή του αγώνα. Ο Αβδάλας δεν το έβαλε κάτω, συνέχισε κανονικά και ήταν από τους πιο αποτελεσματικούς παίκτες της ομάδας του, τελειώνοντας με 13 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 32 λεπτά συμμετοχής. Στις πέντε πρώτες αναμετρήσεις της σεζόν μετρά 15,2 πόντους, 3,4 ριμπάουντ και 5,8 ασίστ κατά μέσο όρο. Ο αγώνας διεξήχθη στις Μπαχάμες, στο πλαίσιο του 2025 Battle 4 Atlantis, και αύριο θα γίνουν οι ημιτελικοί, με το Βιρτζίνια Τεκ να συνεχίζει το σερί νικών του.

Στην υπόλοιπη δράση των Ελλήνων παικτών στο NCAA, ο Ράιαν Σούλης συνέβαλε στη νίκη της Κολούμπια επί του Φέρφιλντ με 106-77, με 10 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 24 λεπτά, ενώ τη σεζόν σκοράρει κατά μέσο όρο 4,3 πόντους και παίρνει 3,8 ριμπάουντ.

Ο Νίκος Χιτικούδης είχε καλή παρουσία στη νίκη του Ρόμπερτ Μόρις επί του UIC, με 9 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 22 λεπτά συμμετοχής, διατηρώντας μέσο όρο 14,5 πόντους και 7,7 ριμπάουντ. Ο Βαγγέλης Ζούγρης αγωνίστηκε για 10 λεπτά στη μεγάλη νίκη του Λούιβιλ επί του NJIT με 104-47, προσθέτοντας 2 πόντους και 6 ριμπάουντ (μέσος όρος σεζόν: 2,3 πόντοι και 2,5 ριμπάουντ), ενώ ο Παναγιώτης Παγώνης έμεινε άποντος σε 18 λεπτά στην ήττα της Νέας Ορλεάνης από το Τέξας Τεκ με 82-50 (μέσος όρος σεζόν: 7,3 πόντοι, 3,7 ριμπάουντ, 1,7 ασίστ).