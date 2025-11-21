Δείτε τα πεπραγμένα των Ελλήνων του NCAA. Καλές εμφανίσεις από Λιοτόπουλο και Χιτικούδη.

Δύο Έλληνες παίκτες αγωνίστηκαν τα ξημερώματα της Παρασκευής στα παρκέ του NCAA. Ο λόγος για τον Λευτέρη Λιοτόπουλο, με το St John's να φτάνει σε νίκη, αλλά και τον Νίκο Χιτικούδη, όπου το Robert Morris ηττήθηκε από το St Bonaventure.

Χιτικούδης - Robert Morris

O Nίκος Χιτικούδης είδε την ομάδα του, το Robert Morris να γνωρίζει την ήττα από το St Boneventure και έτσι να πέφτει στο 3-2. O Έλληνας φόργουορντ ξεκίνησε βασικός και έμεινε στο παρκέ για 30 λεπτά. Είχε 13 πόντους με 6/11 σουτ και 1/1 βολές, ενώ μέτρησε 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο. Φέτος κατά μέσο όρο έχει 15.5 πόντους, 8.5 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Eίναι ο κορυφαίος παίκτης ομάδας του και πρώτος σε μέσο όρο πόντων και ριμπάουντ.

Λιοτόπουλος - St John's

Το St John's του Ρικ Πιτίνο κατάφερε να επικρατήσει εύκολα με 97-49 του Bucknell. Ο Λιοτόπουλος έμεινε στο παρκέ για 15 λεπτά και τελείωσε την αναμέτρηση με 7 πόντους, 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Επιπλέον έκανε και 2 κλεψίματα, ενώ σούταρε με 1/4 και 4/4 βολές. Φέτος έχει 3.5 πόντους κατά μέσο όρο στα 8.5 λεπτά που πατά παρκέ.

Κωνσταντινίδης - St John's

Στο κολέγιο που προπονεί ο Πιτίνο αγωνίζεται κι άλλος ένας Έλληνας ο Φώτης Κωνσταντινίδης. Στα δύο λεπτά που έμεινε στο παρκέ πρόλαβε να μαζέψει ένα ριμπάουντ. Δεν επιχείρησε κάποιο σουτ και μαζί με τον Τολιόπουλο πανηγύρισαν μια άνετη νίκη σε ένα εύκολο βράδυ για την ομάδα τους.