Μαντζούκας: Double-double στη νίκη του Οκλαχόμα Στέιτ
Ο Λευτέρης Μαντζούκας «έλαμψε» στο NCAA, προσφέροντας την πιο εντυπωσιακή του εμφάνιση μέχρι στιγμής με τη φανέλα του Οκλαχόμα Στέιτ βοηθώντας να νικήσει το Τέξας με 85-69.
Ο Έλληνας παίκτης πέτυχε double-double, σημειώνοντας 10 πόντους με 2/2 δίποντα και 2/6 τρίποντα, ενώ πρόσθεσε 10 ριμπάουντ και μόλις 2 λάθη σε 25 λεπτά συμμετοχής απέναντι στους Τέξας A&M δείχνοντας πως αποκτά σταθερή και καθοριστική παρουσία για την ομάδα του.
Mantzoukas to the bucket 😤 pic.twitter.com/xfAx9j25HI— OSU Cowboy Basketball (@OSUMBB) November 16, 2025
Στις δύο προηγούμενες εμφανίσεις του είχε σημειώσει 8 πόντους, 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο, 4 φάουλ ξανά σε νίκη απέναντι στο Τέξας και 6 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ στη νίκη κόντρα στο Prairie View.
