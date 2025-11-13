O Λευτέρης Μαντζούκας είχε θετική παρουσία στη νίκη του Oklahoma State κόντρα στο Prairie View. Νίκη και για τον Βενιαμίν Αμπόσι.

Με νίκη συνεχίζει την πορεία του στο NCAA ο Λευτέρης Μαντζούκας. Ο Έλληνας φόργουοορντ αγωνίστηκε στη νίκη του Oklahoma State και το βοήθησε να νικήσει με 94-67 τo Prairie View.

Ο Μαντζούκας πάτησε παρκέ για 23 λεπτά για τους Cowboys και τελείωσε την αναμέτρηση με 6 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Σούταρε με 2/5 σουτ, 0/3 τρίποντα και 2/2 βολές. Μέχρι στιγμής έχει αγωνιστεί σε δύο ματς και μετρά μέσο όρο 7 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ.

Ακόμα ένας Έλληνας παίκτης που παλεύει για να καθιερωθεί στο NCAA και αργότερα να βρει τον δρόμο για τον μαγικό κόσμο της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη, του ΝΒΑ.

Δεν σκόραρε ο Αμπόσι στη νίκη του San Francisco

Νίκη και για τον Βενιαμίν Αμπόσι. Η ομάδα του, το San Francisco κατάφερε να επικρατήσει με 80-63 του Pepperdine, με τον Έλληνα περιφερειακό να μην σκοράρει, αλλά να συνεισφέρει με άλλους τρόπους.

Είχε 0/1 σουτ με 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ στα 12 λεπτά που πάτησε παρκέ. Με τη φανέλα του San Francisco μετρά κατά μέσο όρο 5.7 πόντους, 5.5 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ. Στα προηγούμενα δύο ματς έδωσε λύσεις και στο σκοράρισμα στην ομάδα του.