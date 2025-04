O Aντρέι Στογιάκοβιτς δεν θα βρεθεί στο draft του ΝΒΑ και θα αλλάξει κολέγιο.

Δεν θα μείνει στο Καλιφόρνια σύμφωνα με το Draft Express ο γιος του Πέτζα. Ο Αντρέι Στογιάκοβιτς μάλιστα δεν θα δοκιμάσει την τύχη του φέτος και στο draft του ΝΒΑ.

Ο 21χρονος που ακόμα δεν έχει πάρει απόφαση για το αν θα παίξει με την Ελλάδα ή με τη Σερβία, θα αλλάξει κολέγιο και θα φορά άλλη φανέλα τη νέα σεζόν.

Φέτος είχε 17.9 πόντους, 4.7 ριμπάουντ, 1.8 ασίστ κατά μέσο όρο και έμενε στο παρκέ 33 λεπτά. Στο ματς του California κόντρα στο Stanford για το κολεγιακό πρωτάθλημα ήταν εντυπωσιακός περίπου πριν ένα μήνα.

Το κοντέρ έγραψε 37 πόντους (ρεκόρ καριέρας) με 13/22 σουτ και 4/7 τρίποντα. Ένα πολύ ταλαντούχο παιδί που φαίνεται να έχει... πάρει από τον πατέρα του. Ο Πέτζα ήταν στην κερκίδα σε εκείνο το ματς και είχε την ευκαιρία να δει από κοντά τον γιο του να κάνει θαύματα στο παρκέ.

NEWS: Cal's Andrej Stojakovic will enter the transfer portal, his agent Drake U'u told ESPN. Stojakovic becomes one of the most coveted players in the portal after posting 17.8 points, 4.6 rebounds, 1.2 blocks per game in the ACC. Will not test the NBA draft process. pic.twitter.com/RZ6UDlaO9O