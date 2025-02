O Bενιαμίν Αμπόσι πέτυχε το νικητήριο τρίποντο στο ματς του Σαν Φρανσίσκο κόντρα στο Όρεγκον για το NCAA.

Clutch ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού. Ο Βενιαμίν Αμπόσι παίζει πλέον στο NCAA και στο Σαν Φρανσίσκο. O 18χρονος λύτρωσε την ομάδα του, αφού ήταν εκείνος που πέτυχε το νικητήριο τρίποντο κόντρα στο Όρεγκον Στέιτ, γράφοντας το 74-72. Φέτος έχει παίξει 25 ματς στο κολεγιακό και μετρά 1.9 πόντους και 1.8 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Δείτε το καλάθι του

Ven Abosi was 4 for 19 from three this season before his game-winner🧅



Marcus Williams w/ 15 of 21 in 2nd half (10 of Dons final 13)



What a W for @CoachCeeGee & co🫡



USF/Zags. For 2 seed in Vegas. Saturday. Chase Center. 11 EST. ESPN

🍿 @mid_madnesspic.twitter.com/yVo0UM1HI4 https://t.co/FwB0okrMzK