Σοκ στο NCAA: Ο Αμίρ Αμπντούρ-Ραχίμ πέθανε σε χειρουργική επέμβαση

Θλίψη έχει προκαλέσει στο αμερικανικό μπάσκετ η είδηση του θανάτου του Αμίρ Αμπντούρ-Ραχίμ, προπονητή στο NCAA και αδερφού του άλλοτε NBAερ, Σαρίφ.

Στο πένθος έχει βυθιστεί ο κόσμος του NCAA και όχι μόνο, αφού την τελευταία του πνοή σε ηλικία 43 ετών άφησε τις πρωινές ώρες της Παρασκευής (25/10) ο Αμίρ Αμπντούρ-Ραχίμ.

Ο Αμερικανός, που ήταν προπονητής της ομάδας του Πανεπιστημίου της Νότιας Φλόριντα, πέθανε κατά τη διάρκεια μιας χειρουργικής επέμβασης, όπου δεν τα κατάφερε αφού υπέστη επιπλοκές.

Επισημαίνεται ότι επρόκειτο για τον αδερφό του Σαρίφ Αμπντούρ-Ραχίμ, γνωστός από την δωδεκαετή θητεία του στο ΝΒΑ από το 1996 έως το 2008. Ο Αμίρ ήταν άνθρωπος που είχε αποκτήσει τρία παιδιά με την σύζυγό του, Αριάνα και φυσικά η είδηση του θανάτου του προκάλεσε θλίψη στο αμερικανικό στερέωμα

University of South Florida men's basketball coach Amir Abdur-Rahim died earlier today, the school announced.



He was 43. pic.twitter.com/BFLOnbAub0