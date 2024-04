Το UConn του Ρoύμογλου έκανε το «repeat» στο NCAA! (vids)

Το κολέγιο του Κονέκτικατ όπου αγωνίζεται ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ, Αποστόλης Ρούμογλου, επικράτησε στον μεγάλο τελικό του NCAA του Περντιού με 75-60 και κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τον τίτλο.

«Back to back» κατακτήσεις για τους Uconn Huskies και δεύτερο σερί πρωτάθλημα για τον Έλληνα γκαρντ, ο οποίος αποτελούσε και πέρυσι μέλος της ομάδας.

Στον μεγάλο τελικό πήρε χρόνο συμμετοχής από τον Νταν Χάρλεϊ (σ.σ. αγωνίστηκε ένα λεπτό) και πήρε και εκείνος τη «γεύση» της μεγάλης γιορτής του Κονέκτικατ στο «State Farm Stadium» της Αριζόνα. Μάλιστα αυτό ήταν το 6ο πρωτάθλημα στην ιστορία των Huskies ισοφαρίζοντας το Νορθ Καρολάινα στην 3η θέση με τις περισσότερες κατακτήσεις, πίσω από τους UCLA (11 κατακτήσεις) και το Κεντάκι (8 κατακτήσεις).

Στον μεγάλο τελικό «μίλησαν» οι περισσότερες λύσεις του Uconn σε αντίθεση με το Περντιού που τα περίμενε όλα από τον πανύψηλο Καναδό σέντερ, Ζακ Εντέι. Όμως ένα κούκος δεν μπόρεσε να φέρει την άνοιξη στους Boilmakers και παρά την ολοκληρωτική του εμφάνιση με 37 πόντους (15/25 δίποντα, 7/10 βολές), 10 ριμπάουντ και 2 τάπες, στο τέλος έμεινε με άδεια τα χέρια.

Για λογαριασμό των νικητών πρώτος σκόρερ ήταν ο Τρίστεν Νιούτον με 20 πόντους, 7 ασίστ και 5 ριμπάουντ, ενώ ακολούθησαν οι Στέφον Καστλ (15π., 6/13 σουτ, 5ριμπ.), Καμ Σπένσερ (11π., 8ριμπ.) και Ντόνοβαν Κλίγκαν (11π., 5ριμπ.)

