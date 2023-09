Ο Ρικ Πιτίνο σχολίασε μια απόφαση στο NCAA με τον... δικό του τρόπο, βάζοντας στην κουβέντα τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό.

Αν μη τι άλλο του έχει μείνει... αξέχαστο το πέρασμά του από την Ελλάδα. Τόσο για τον Παναθηναϊκό, όσο φυσικά και για τον πάγκο της Εθνικής Ελλάδας.

Ο Ρικ Πιτίνο μπορεί να έχει επιστρέψει εδώ και καιρό στις ΗΠΑ και δη στο (αγαπημένο του) κολεγιακό πρωτάθλημα ωστόσο δεν βγάζει από το μυαλό του τους «αιώνιους» αντιπάλους.

Γιατί το λέμε αυτό; Με αφορμή μια απόφαση του NCAA έβαλε στην κουβέντα τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Συγκεκριμένα η περιφέρεια ACC (Atlantic Coast Conference) φέρεται να συμπεριέλαβε τη φετινή σεζόν τα κολέγια του Στάνφορντ και του Καλιφόρνια. Δηλαδή δύο ομάδες που βρίσκονται στην... άλλη άκρη των ΗΠΑ.

Και που «κολλάνε» οι «αιώνιοι» σε όλο αυτό; Τo St. John's στο οποίο είναι προπονητής βρίσκεται στην περιφέρεια της Big East και όπως έγραψε χαρακτηριστικά «ακούω ότι η Big East προσπαθεί να προσθέσει τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Είναι μόλις εννέα ώρες πτήση» θέλοντας να «καυτηριάσει» χιουμοριστικά την εν λόγω απόφαση.

It's great that the ACC has added Stanford and Cal. I hear the Big East is looking to add teams from Panathinaikos & Olympiacos - it's only a nine hour flight 🤷‍♂️😂😂