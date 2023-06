Το Σεντ Τζονς του Πιτίνο έκανε προσφορά στον Ράιαν Σούλη για την μεθεπόμενη σεζόν!

Το Gazzetta αποκαλύπτει oτι ο πρώην προπονητής της Εθνικής ομάδας και του Παναθηναϊκού επικοινώνησε με τον 18χρονο Έλληνα power forward και του κατέθεσε επίσημη πρόταση για να ενταχθεί στην ομάδα του πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης για την σεζόν 2024-25!

Στο ελληνικό κοινό, το Σεντ Τζονς, έγινε γνωστό περισσότερο από την θητεία του βετεράνου Αμερικανού forward, Γουόλτερ Μπέρι, ο οποίος πέρασε σχεδόν μία επταετία από την A1 Κατηγορία, φορώντας την φανέλα του Άρη, του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού, του Ηρακλή και του Μακεδονικού.

Βέβαια, τα χρώματα των Ρεντ Στορμ έχουν φορέσει στο παρελθόν μεγάλοι παλαίμαχοι αστέρες του ΝΒΑ, όπως ο Κρις Μάλιν, ο Ρον Αρτέστ, ο Μαρκ Τζάκσον και ο μακαρίτης Μαλίκ Σίλι. Εδώ και λίγο διάστημα, όμως, η σύνδεση με το ελληνικό μπάσκετ έχει γίνει μεγαλύτερη μετά την συμφωνία του κολεγίου με τον Ρικ Πιτίνο, ο οποίος με την σειρά του «στρατολόγησε» τον φερέλπιδα 17χρονο διεθνή guard της ΔΕΚΑ, Λευτέρη Λιοτόπουλο (για την σεζόν 2024-25)..

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Gazzetta, το ελληνικό στοιχείο της κολεγιακής ομάδας που εδρεύει στο Κουίνς της Νέας Υόρκης (ακριβώς δίπλα στην Αστόρια η οποία σφύζει από Έλληνες), έχει αρκετές πιθανότητες να διευρυνθεί μετά την επίσημη πρόταση που κατέθεσε o 70χρονος προπονητής-θρύλος του NCAA στον Ράιαν Σούλη, με πλήρη μπασκετική υποτροφία για την μεθεπόμενη σεζόν.

Ο 18χρονος Έλληνας power forward (γιος του βετεράνου σέντερ του Ολυμπιακού και αρκετών άλλων ομάδων, Βασίλη Σούλη) που έχει ύψος 2,10, αγωνίζεται στην σχολική ομάδα του Asheville (Βόρεια Καρολίνα) κι έχει άλλον έναν χρόνο για να τελειώσει το high school, παρουσίασε πολύ μεγάλη πρόοδο στην εφετινή σεζόν και αποτελεί ήδη «μήλον της έριδος» για πολλά πανεπιστημιακά προγράμματα που του έχουν καταθέσει προσφορές για υποτροφία.

Πολύ πρόσφατα, τα κατορθώματα του νεαρού Έλληνα ψηλού έφτασαν και στο γραφείο του Πιτίνο, ο οποίος τον είδε για πρώτη φορα και αφού εντυπωσιάστηκε, αναψε το «πράσινο φως» για να αρχίσει άμεσα η διαδικασία του recruitement.

Χωρίς να χάσει καθόλου χρόνο, ο 2 φορές πρωταθλητής του NCAA και μελλοντικός Hall of Famer επικοινώνησε τόσο με την οικογένεια όσο και με τον ίδιο τον αθλητή και οι πρώτες πληροφορίες από το περιεχόμενο της συζήτησης, αναφέρει ότι οι πιθανότητες δημιουργίας μίας ελληνικής μπασκετικής παροικίας στο Σεντ Τζονς (με τον Σούλη και τον Λιοτόπουλο) και στο "Μάντισον Σκουέαρ Γκάρντεν" (εκεί παίζει τους περισσότερους εντός έδρας αγώνες του), δείχνουν αρκετά μεγάλες.

After a great talk with Coach Pitino, I’m blessed to receive an offer from St. John’s University! #sjubb #BigEast pic.twitter.com/0yVIN2WYoW