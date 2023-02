O Ράιαν Σούλης νο2 ψηλός της κλάσης 2024 στην Βόρεια Καρολίνα!

Το Gazzetta ρίχνει περισσότερο φως στην ανερχόμενη πορεία του 17χρονου Έλληνα σέντερ και στις σοβαρές προοπτικές για υποτροφία σε κολεγιο πρώτης γραμμής. To status του για την Εθνική εφήβων και η έκπληξη του «γκουρού» στην προετοιμασία παικτών για το NBA, Μπου Γουίλιαμς!

Στην εποχή που η αθλητικότητα και το μέγεθος αποτελούν τα στοιχεία στα οποία δίνουν μεγαλύτερη σημασία οι ανιχνευτές ταλέντων και εκτιμούν περισσότερο οι προπονητές, ένα prospect σαν τον Βίκτορ Γουεμπανιαμά, είναι απολύτως λογικό να έχει πάρει τα μυαλά όλων των ομάδων του ΝΒΑ και να θεωρείται ήδη από πολλούς ως o παίκτης που θα ξεπεράσει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και σε 10 χρόνια από τώρα, θα έχει πάει το μπάσκετ σε άλλη διάσταση!



Ο 19χρονος Γάλλος forward της Μετροπολιτάν Παρί, ο οποίος διαθέτει το πλήρες πακέτο με ύψους κοντά στο 2,24 (με παπούτσια) και άνοιγμα χεριών που αγγίζει το 2,45, αντιλαμβάνεστε ότι είναι ήδη κλειδωμένος για το νο1 του επόμενου draft και υγεία να ‘χει το παλικάρι, είναι φτιαγμένος για μεγάλα πράγματα.



Χρησιμοποίησα το παράδειγμα του φαινομένου που ακούει στο ψευδώνυμο “Wemby”, για να καταδείξω την μεγάλη αξία που λαμβάνουν πλέον στο μπασκετικό «χρηματιστήριο» οι μετοχές ενός ψηλού παίκτη (από 2,05 και πάνω), όταν έχει βαθιά γνώση των βασικών του αθλήματος και πέραν του παιχνιδιού μέσα στο «ζωγραφιστό», μπορεί ταυτόχρονα να ντριμπλάρει, να σουτάρει από μέση και μακρινή απόσταση και σε γενικές γραμμές να έχει ευχέρεια στις κινήσεις των περιφερειακών.



Ένα τέτοιο παιδί είναι ο «δικός μας», Ράιαν Σούλης, που είναι γεννημένος το 2005, βλέπει τον κόσμο από τα 2,10 και έχει άνοιγμα χεριών στα 2,15! Ο γιος του βετεράνου διεθνούς μπασκετμπολίστα του Ολυμπιακού, του Πανιωνίου, του Κολοσσού, του Ιωνικού Ν.Φ., του Απόλλωνα Πάτρας και του Πανελληνίου, Βασίλη Σούλη (ήταν μέλος της ομάδας των «ερυθρολεύκων» που κατέκτησε την Euroleague το 1997 στην Ρώμη) πέρυσι πήγε στην Αμερική με ολική υποτροφία από το Western Reserve Academy, ένα ιδιωτικό high school που εδρεύει στο Χάντσον του Οχάιο (μισή ώρα δρόμος από το Κλίβελαντ).



Οι υποσχέσεις που άφησαν οι εμφανίσεις του και τα δύο επιπλέον χρόνια που είχε ακόμη στο σχολείο, ιντρίγκαραν το Asheville School (δύο ώρες δυτικά της Σάρλοτ) να του δώσει ρόλο βασικού και να τον «κατεβάσει» στην Βόρεια Καρολίνα, όπου συγκεντρώνεται ο μεγαλύτερος ανταγωνισμός στο Πολιτειακό πρωτάθλημα της Αμερικής*.

Τα αποτελέσματα δεν άργησαν να έρθουν. Ο μικρός, που το καλοκαίρι ήταν στην προεπιλογή της Εθνικής εφήβων για το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Σμύρνης («κόπηκε» πρώτος), δούλεψε πολύ σκληρά και μέσα σε λίγους μήνες κατάφερε να μιλάει γι’ αυτόν όλη η πιάτσα των scouters της Νορθ Καρολάϊνα.



Το κλείσιμο της σεζόν βρήκε τους «μπλέ» του Asheville School να χάνουν στα ημιτελικά από το Κόνκορντ και τον Έλληνα σέντερ να έχει πραγματοποιήσει τόσο μεγάλη πρόοδο (μ.ο. 12,0π., 12,0ρ. & 2κοψ.), ώστε να θεωρείται ο 2ος καλύτερος ψηλός της κλάσης του 2024 (έτσι λέγεται το έτος στο οποίο θα μπουν στο κολέγιο) σε όλη την Βόρεια Καρολίνα. Πίσω από τον Τζάριν Στίβενσον, που ενάμιση χρόνο πριν, έχει ήδη κάνει commit στους Τάρχιλς (το κολέγιο του Μάικλ Τζόρνταν).



Όπως καταλαβαίνετε ο «θόρυβος» που έκανε από παιχνίδι σε παιχνίδι, προσέλκυε ολοένα και περισσότερους αλλά και σημαίνοντες scouters στα παιχνίδια του σχολείου του. Εκεί που όμως «κεφαλαιοποίησε» χοντρά την δουλειά που είχε ρίξει στην προπόνηση, ήταν στα παιχνίδια που έδωσαν οι Blues με δύο ομάδες που ανήκουν στο Top-5 του πρωταθλήματος σε όλη την χώρα. Με τις πεντάδες τους να απαρτίζονται από παίκτες που ήδη βρίσκονται στο radar του ESPN και τα ονόματά τους συνοδεύονται με πέντε αστέρια!



Ο λόγος για το νο1 της Αμερικής, Prolific Prep, απέναντι στους «δεινόσαυρους» του οποίου, ο Ράιαν διέπρεψε (17π., 6ρ., 4ασ. & 3κοψ.) και για το νο5, Oak Hill (εκεί πήγε σχολείο ο Ντουράντ), κόντρα στο οποίο είχε ένα εντυπωσιακό double-double (10π., 10ρ. & 5κοψ.).

2024 Ryan Soulis earned his frist offer from Stony Brook, as he is a rising big here in North Carolina to watch out for. #PhenomHoops @Coach_Rick57 @colbylewis20 @POBScout @JeffreyBendel_ @Phenom_Hoops @ty1ewis @ryan_soulis pic.twitter.com/P7yDoDG6ra