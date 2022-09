Ο Ράιαν Σούλης, το «Greek prospect», όπως αποκαλούν οι Αμερικανοί scout τα πήγε περίφημα στο Relentless Hoop που διοργανώνεται στη Georgia και βρίσκονται οι 80 καλύτεροι παίκτες high school.

Συνεχίζει να εντυπωσιάζει στις ΗΠΑ ο Ραιαν Σούλης, γιος του βετεράνου σέντερ του Ολυμπιακού,. Βασίλη Σούλη. Ο 17χρονος Ράιαν έλαβε μέρος στο Relentless Hoop, όπου διοργανώνεται στην Georgia από κορυφαίους scout και τσεκάρουν την πρόοδο 80 καλύτερων παικτών που αγωνίζονται στο high school.

Τα πήγε περίφημα στο Relentless Hoop με τα όσα έκανε έκανε και στις δύο μεριές του παρκέ. Ήταν σταθερός και έδειξε τις ικανότητες και την ανταγωνιστικότητα του στο υψηλό επίπεδο. Όλα αυτά για ένα παιδί που βλέπει τον κόσμο από τα 2.10.

Mετά από μόλις μία σεζόν στο WRA High School του Οχάιο και τις πολλά υποσχόμενες εμφανίσεις του στα εφετινά τουρνουά του AAU, βρίσκεται ήδη στο μπλοκάκι των μεγάλων αθλητικών εταιρειών και των κορυφαίων πανεπιστημιακών προγραμμάτων. Ο Ράιαν θεωρείται σπουδαίο ταλέντο στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού και είχε δεχθεί πρόσκληση για την προετοιμασία της Εθνικής Εφήβων, ωστόσο δεν συμπεριελήφθη στην τελική δωδεκάδα που ταξίδεψε στη Σμύρνη για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Ryan Soulis should see his recruitment expand considerably over the next year. He was outstanding at the @Relentless_Hoop 2024 Select 80 today with production & activity on both ends. Mobility, skill, and competitiveness at 6’10.”@ryan_soulis @NickJWhitmore @avlschoolsports pic.twitter.com/s9v3g5E8s0