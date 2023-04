Ο Κουίνσι Έισι αποφάσισε να κρεμάσει τη φανέλα και να ασχοληθεί με την προπονητική καθώς ανέλαβε πόστο στο πανεπιστήμιο της Γουιτσίτα.

Ο Αμερικανός, πρώην φόργουορντ του Ολυμπιακού με τον οποίο κατέκτησε το double τη σεζόν 2021-22, πραγματοποιεί τα πρώτα βήματα στην προπονητική!

Συγκεκριμένα πήρε το χρίσμα του assistant coach στο πανεπιστήμιο του Γουιτσίτα και πιο συγκεκριμένα στην ανδρική ομάδα των Wichita State Shockers, όπου προπονητής είναι ο Πολ Μιλς.

Αυτή θα είναι και η πρώτη προπονητική δουλειά του Κουίνσι Έισι ο οποίος μέχρι και το περασμένο καλοκαίρι αποτελούσε μέλος του Ολυμπιακού έχοντας κατά μέσο όρο 3.6 πόντους και 1.2 ριμπάουντ σε 14 συνολικά ματς σε Basket League και Euroleague.

Στην Ευρώπη έχει φορέσει επίσης και τη φανέλα της Μακάμπι Τελ Αβίβ τη σεζόν 2019-2020 με την οποία και κατέκτησε και το πρωτάθλημα στο Ισραήλ.

Επίσης μετράει και 337 ματς στο ΝΒΑ έχοντας φορέσει τις φανέλες των Ράπτορς, Κινγκς, Νικς, Μάβερικς, Νετς και Σανς με 3.9 πόντους και 3.5 ριμπάουντ ανά 16 λεπτά συμμετοχής, σουτάροντας με 51% στα δίποντα, 35% στα τρίποντα και 76% στις βολές.

