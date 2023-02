Ο Ρικ Πιτίνο αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει τον 40χρονο βοηθό του στο πλαίσιο της προπόνησης του Iona, αφού οι τραυματισμοί έχουν αποδεκατίσει την ομάδα του.

Όσο η χρονιά στο NCAA προχωράει, ο Ρικ Πιτίνο συνεχίζει την προσπάθεια με το πανεπιστήμιο του Iona, που τη δεδομένη στιγμή υπό τις οδηγίες του βετεράνου τεχνικού βρίσκεται στην τρίτη θέση του πρωταθλήματος.

Όμως η ατυχία έχει χτυπήσει πολλές φορές φορές την πόρτα του, με αποτέλεσμα ο ίδιος να στερείται σημαντικούς παίκτες από το ρόστερ του, το οποίο πλέον μοιάζει αποδεκατισμένο. Μάλιστα, ο ίδιος έχει αναφερθεί αρκετές φορές στους τραυματισμούς που έχουν πλήξει την ομάδα μέσω του λογαριασμού του στο twitter.

Η τελευταία του ανάρτηση είναι και η πιο χαρακτηριστική. Ο Πιτίνο ανέβασε βίντεο από την προπόνηση του Iona όπου εμφανίζεται ο -40χρονος και άλλοτε πρωταθλητής με το UConn- βοηθός του να συμπληρώνει τα σχήματα που δοκιμάζονται.

Δείτε το βίντεο που ανήρτησε στον λογαριασμό του:

Things have gotten so bad with injuries, we had to use 40 year old Tailek Brown - our assistant who played at UConn. Not bad - checking on his eligibility 😂 pic.twitter.com/VLItXKk6HN