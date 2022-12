Το απίστευτο πείραμα του κολεγίου Grinnell σουτάροντας μόνο τρίποντα! (vids)

Απίστευτο και όμως... Αμερικάνικο αυτό που έκανε το κολέγιο Γκρίνελ σε παιχνίδια για την Division III του NCAA, καθώς στο ματς με το Ιμάους σούταρε μόνο τρίποντα!

Το παιχνίδι έλαβε χώρα στις 8 Δεκεμβρίου στο Γκρίνελ της Αϊόβα, όπου το ομώνυμο κολέγιο της 3ης κατηγορίας του κολεγιακού πρωταθλήματος, προχώρησε σε κάτι μοναδικό!

Στην αναμέτρηση κόντρα στο Ιμάους, οι παίκτες της ομάδας δεν επιχείρησαν ούτε ένα δίποντο και τελείωσαν το ματς έχοντας 40/111 τρίποντα και 4/6 βολές!

Τα 111 εκτελεσμένα τρίποντα αποτελεί ρεκόρ στην ιστορία οποιασδήποτε κατηγορίας του NCAA. Το Γκρίνελ νίκησε με 124-67 αφήνοντας πίσω τα 109 εκτελεσμένα τρίποντα από το Τρόι το 1992.

Το χαρακτηριστικό στατιστικό από το ματς

1⃣1⃣1⃣ three-point field goal attempts
Grinnell College set a new NCAA record last night and is believed to be the first team to play an entire game without attempting a two-point field goal.