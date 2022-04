Το Duke έστησε... γιορτή για το «αντίο» στον Μάικ Σιζέφσκι, η οποία έκλεισε με τον ίδιο να παίρνει ως δώρο ένα κουτάβι!

Στην ματσάρα μεταξύ Duke και North Carolina για το Final 4 του NCAA χαμογέλασαν οι Tar Heels και ουσιαστικά έβαλαν τους τίτλους τέλους στην πολυετή καριέρα του Μάικ Σιζέφσκι στους κολεγιακούς πάγκους.

O μυθικός Coack K μετά από μια τεράστια καριέρα είπε αντίο στα 75 του χρόνια, φεύγοντας με 5 πρωταθλήματα στο NCAA και 9 τελικούς στο βιογραφικό του.

Σε μία special γιορτή για τον αποχαιρετισμό του Σιζέφσκι στο «σπίτι» του, το Cameron Indoor Stadium, ο πολύπειρος τεχνικός έλαβε ένα συμβολικό δώρο. Λίγο καιρό πριν, ο Σιζέφσκι έχασε τον σκύλο του και οι ιθύνοντες του Duke θέλησαν να τον κάνουν να χαμογελάσει ξανά δίνοντάς του ένα κουτάβι!

Μάλιστα, όπως χαρακτηριστικά ειπώθηκε στην ομιλία πρόκειται για ένα κίνηση «αφού θα έχεις πολύ ελεύθερο χρόνο, τουλάχιστον θα έχεις κάτι να... προπονείς».

What do you get for the Coach who has it all??????



A HANDSOME, 15/10 PUPPY 🐶x🐐 pic.twitter.com/MDKUAP0cxf