Σε ένα ισορροπημένο ματς στο «Θεράμικα», τα γκολ του Κιλιάν Μπαπέ έδωσαν τη λύση στη Ρεάλ που επικράτησε 2-0 επί της Βιγιαρεάλ και βρέθηκε προσωρινά στην κορυφή.

Μπορεί να μην κυριάρχησε στο «Θεράμικα» επί της φετινής εξαιρετικής Βιγιαρεάλ, αλλά σε αυτό το σημείο τα τρίποντα αρκούν για να βάλουν ξανά σε τροχιά τη Ρεάλ Μαδρίτης μετά την επεισοδιακή αυγή του 2026. Και ο πιστός «ιππότης» Κιλιάν Μπαπέ έπιασε ξανά δουλειά για τη «Βασίλισσά» του. Με δυο δικά του γκολ άλλωστε ένα ισορροπημένο ματς κύλησε υπέρ των Μαδριλένων που πήραν τη νίκη με 2-0 και προσπέρασαν τη Μπαρτσελόνα στο +2 για να πατήσουν στην κορυφή της La Liga με ματς περισσότερο.

Παρά τον καλό ρυθμό του αγώνα πάντως οι καλές στιγμές έρχονταν με το σταγονόμετρο στο πρώτο ημίωρο του ματς στο «Θεράμικα». Προς το τέλος του πρώτου μέρους ωστόσο, αμφότερες θα μπορούσαν να είχαν ανοίξει το σκορ. Αρχικά στο 40΄ο Βινίσιους με όμορφο συρτό σουτ σημάδεψε ελάχιστα δίπλα από το δοκάρι των γηπεδούχων, ενώ την ίδια κατάληξη είχε και το μακρινό πλασέ του Γκέιγ που ακολούθησε πέντε λεπτά αργότερα.

Με το καλησπέρα του β΄μέρους ωστόσο, η Ρεάλ πήρε κεφάλι στο σκορ, όταν ο Μπαπέ εκμεταλλεύτηκε ένα αναιμικό διώξιμο σε γύρισμα του Βινίσιους και πλάσαρε από κοντά για το 0-1. Οι φιλοξενούμενοι μετά το γκολ κατέβασαν μηχανές κι επέστρεψαν στη Βιγιαρεάλ να ανέβει στο γήπεδο, με τους γηπεδούχους να αγγίζουν την ισοφάριση στο 62΄με άστοχο σουτ του αμαρκάριστου Μορένο από το ύψος του πέναλτι.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο ωστόσο οι Μερένγκες πήραν φόρα, έριξαν προειδοποιητικές βολές με τους Μπαπέ (82΄), Χάουσεν (83΄) και κλείδωσαν το τρίποντο στις καθυστερήσεις. Στο 90΄+2΄συγκεκριμένα ο Πεντράθα γκρέμισε με τάκλιν τον Μπαπέ στην περιοχή κι ο Γάλλος με εκτέλεση πέναλτι αλά Πανένκα κλείδωσε τη νίκη, φτάνοντας παράλληλα τα 21 γκολ σε 20 ματς στη La Liga!

Βιγιαρεάλ (Μαρθελίνο): Λούις Ζούνιορ, Ναβάρο, Φόιθ, Βέιγκα, Πεντράθα, Γκέιγ, Παρέχο (77΄Παρτέι), Μολέιρο, Μπουτσανάν (70΄Πεπέ), Μορένο (70΄Ολουβασέγι), Μικαουτάτζε (76΄Πέρεθ)

Ρεάλ Μαδρίτης (Αλβάρο Αρμπελόα): Κουρτουά, Βαλβέρδε, Ασένθιο, Χάουσεν, Καρέρας, Καμαβινγκά, Γκιουλέρ (80΄Μπραΐμ Ντίαθ), Μπέλιγχαμ, Μασταντουόνο (74΄Γκονζάλο Γκαρθία), Βινίσιους, Μπαπέ

