Χιτ: Η μεγαλύτερη εντός έδρας ήττα στην ιστορία τους στα playoffs! (pic)

Aποφασισμένοι να μην μπουν σε περιπέτειες στη σειρά με τους Χιτ είναι οι Μπακς και το έδειξαν στο Game 3. Τα ελάφια έκαναν ότι ήθελαν στο ματς και... διέλυσαν το Μαϊάμι με 113-84, στέλνοντας μήνυμα για τη συνέχεια. Αυτό το φοβερό -29 αποτελεί και τη μεγαλύτερη εντός έδρας ήττα στην ιστορία των Χιτ στα playoffs

Το Μαϊάμι όχι μόνο δεν κατάφερε να σταθεί στο ύψος του στο Game 3, αλλά γνώρισε και μια ταπεινωτική ήττα που όμοια της δεν έχει υπάρξει στην postseason για την παρέα του Σποέλστρα.

Σίγουρα το Μαϊάμι έχει πολύ δουλειά για να αλλάξει τα πράγματα στη συνέχεια της σειράς.

