Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες για τις κινηματογραφικές αίθουσες αποτελεί η ταινία «Fast and the Furious», η οποία συνεχίζεται και πλέον έχει φτάσει στην 9η ταινία με τίτλο «Fast and Furious 9».

Στη νέα διαφήμιση πρωταγωνιστούν οι Γιάννης, Θανάσης και Κώστας Αντετοκούνμπο, με τη λίγκα να συνδυάζει την προώθηση των playoffs με την ταινία που αναμένεται το καλοκαίρι και στους ελληνικούς κινηματογράφους.

Το Fast and Furious 9 όπως και τα προηγούμενα έχουν σε περίοπτη θέση τον ρόλο της παρέας, η οποία έχει καλλιεργήσει σχέσεις οικογένειας και ο ένας είναι πάντα εκεί για τον άλλο. Οι «AntetokounBros» κάνουν τα δικά τους σε μια εντυπωσιακή διαφήμιση, με τους 2 παίκτες των Μπακς να συνεργάζονται και τον Κώστα να ποζάρει με το δαχτυλίδι του πρωταθλητή.

Πολύ ωραία ιδέα να συνδυάσει την ξεχωριστή σχέση που έχουν μεταξύ τους οι Antetokounbros με τα όσα έχουν συμβεί όλα αυτά τα χρόνια στη διάσημη ταινία που η οικογένεια και οι δεσμοί μεταξύ των ανθρώπων παίζουν σημαντικό ρόλο.

In this family, you play fast and you play furious.

Especially when the stakes are this high

@thefastsaga #ad pic.twitter.com/8R63WdbM6u

— ESPN (@espn) May 26, 2021