Κάρι για τρίποντο ΛεΜπρόν: «Το είχαμε δει ξανά από τον Ίρβινγκ πριν 5 χρόνια» (vid)

Οι Λέικερς πήραν την πρόκριση στα playoffs έπειτα από μια ματσάρα, με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς να βάζει το τρίποντο νίκης, ένα λεπτό πριν το τέλος του ματς. Μετά το τέλος του παιχνιδιού, ο Στεφ Κάρι (ήταν εκπληκτικός με 37 πόντους και 6/9 τρίποντα) έκανε σύγκριση του clutch shot του Βασιλιά με εκείνο που είχε πετύχει ο Κάιρι Ίρβινγκ για να χαρίσει το πρωτάθλημα στους Καβς.

Ο Uncle Drew είχε βάλει μια τριποντάρα στο Game 7 των τελικών το 2016, περίπου ένα λεπτό πριν το τέλος, το οποίο έκοψε τα πόδια του Γκόλντεν Στέιτ και έδωσε τον πρώτο τίτλο της ιστορίας του στο Κλίβελαντ.

Ο Κάρι έδειξε πως δεν μπορεί να το ξεχάσει: «Το έχουμε δει να ξαναγίνεται πριν 5 χρόνια. Ξέρω με ποιο μοιάζει».

“Well I’ve seen it before about five years ago. I know what it’s like."

Steph recalls Kyrie's clutch shot in the 2016 Finals after being asked about Bron's game-winner

(via @NBATV) pic.twitter.com/UKYKjU1cyD

