Οι Σέλτικς θα βρίσκονται στα playoffs για άλλη μια σεζόν και πρέπει σίγουρα να ανάψουν μια λαμπάδα στο μπόι του Τζέισον Τέιτουμ.

Ο ηγέτης τους έκανε τρομερή εμφάνιση κόντρα στους Ουίζαρντς, τους έριξε 50 και πλέον θέλει ακόμη μία για να πιάσει το στοιχειωμένο ρεκόρ του Λάρι Μπερντ.

Πάλι στα δύσκολα έδειξε την κλάση του, έκανε περήφανο τον Τζέιλεν Μπράουν που είναι στα... πιτς και ετοιμάζεται για την την μάχη με την Big Three των Νετς. Μπορεί να αποκλείσει τους Ίρβινγκ, Χάρντεν και Ντουράντ; Αν το κάνει, θα μιλάμε για θαύμα.

Jayson Tatum now has 3 career 50-point games, 1 shy of matching Larry Bird for the most in Celtics history (includes regular season, postseason, & Play-In Tournament). pic.twitter.com/hTiwsePJ0A

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) May 19, 2021