O απίθανος Τέιτουμ έβαλε 50 και κυνηγά το... στοιχειωμένο ρεκόρ του Μπερντ! (pic & vid)

Ο Τζέιλεν Μπράουν έλειπε, όμως ο Τζέισον Τέιτουμ πήρε από το χεράκι τους Κέλτες και τους οδήγησε στα playoffs. Ο ηγέτης της Βοστώνης έριξε 50 πόντους στο κεφάλι στους Ουίζαρντς, σε ένα απίθανο show στο TD Garden.

Ο JT με αυτόν τον τρόπο έφτασε τα 3 ματς με 50+ πόντους στην καριέρα, παλεύοντας να πιάσει ένα στοιχειωμένο ρεκόρ του Λάρι Μπερντ. Τέσσερις τέτοιες εμφανίσεις έχει ο Larry Legend και ο Τείτουμ δεν θα αργήσει να τον ισοφαρίσει και να κοιτάξει στη συνέχεια την κορυφή.

Δεν υπάρχει άλλος παίκτης στην ιστορία της Βοστώνης με 5 50άρες, κάτι που δείχνει και την ικανότητα στο σκοράρισμα του Τέιτουμ που είναι μόλις 23 ετών. Οι Σέλτικς θα παίξουν με το φαβορί για το πρωτάθλημα, Νετς στα playoffs και εκεί ο Τέιτουμ καλείται να βγάλει ακόμα περισσότερους λαγούς από το καπέλο του για να αποκλείσει την τριάδα Ντουράντ-Χάρντεν-Ίρβινγκ.

Jayson Tatum now has 3 career 50-point games, 1 shy of matching Larry Bird for the most in Celtics history (includes regular season, postseason, & Play-In Tournament). pic.twitter.com/hTiwsePJ0A

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) May 19, 2021